Кем и чем управляет президент Узбекистана?

Президент Узбекистана обладает практически абсолютной властью: ему подчинена законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. То есть глава государства несет ответственность в стране за всё.

Основные полномочия президента Республики Узбекистан закреплены в главном законе страны – ее Конституции.

В частности – в главе ХIХ, которая так и называется: «Президент Республики Узбекистан».

В статье 89 этого документа говорится, что президент, являясь главой государства, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти».

То есть он отвечает за то, как взаимодействуют между собой и как работают все органы государственной власти. А клятва о добросовестном выполнении своих обязанностей входит в присягу, которую дает новоизбранный президент в момент инаугурации. Слова присяги содержатся в статье 92 Основного закона РУз.

Обязанности и полномочия

Обязанности и полномочия президента представлены в статье 93 Конституции, состоящей из 25 пунктов.

В ней указано, что глава государства выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, самой Конституции и законов страны, образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления.

Представляет парламенту кандидатуры на должности председателя Сената и премьер-министра, утверждает членов Кабинета министров, назначает и освобождает от должности генерального прокурора.

Представляет Сенату кандидатуры в составы Конституционного суда, Верховного суда, а также на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, членов которого сам же и утверждает.

Назначает и освобождает от должности председателей и заместителей председателей судов областей и города Ташкента, председателя Военного суда.

Назначает и освобождает от должности хокимов областей и города Ташкента. Даже вправе уволить хокимов районов и городов в случае нарушения ими Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хокима.

Роспуск парламента и членство в Сенате

Решением президента, по согласованию с Конституционным судом Республики Узбекистан, могут быть распущены Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса. Об этом говорится в статье 95 Основного закона.

Это может произойти в случае возникновения в составе Законодательной палаты или Сената непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу их нормальное функционирование, или неоднократного принятия ими решений, противоречащих Конституции, а также возникновения непреодолимых разногласий между Законодательной палатой и Сенатом, ставящих под угрозу нормальное функционирование парламента.

Согласно статье 96, при невозможности исполнения действующим президентом своих обязанностей, они временно возлагаются на председателя Сената Олий Мажлиса.

Следовательно, этот пост должен занимать человек, который в состоянии взять на себя ответственность по управлению государством и обеспечить досрочные выборы в течение трех месяцев, отведенных Конституцией.

Естественно, в Основном законе страны четко прописан срок президентских полномочий: пять лет. Одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд. Об этом говорится еще в самом начале, в статье 90.

Содержит Конституция и упоминание того, что президент все же должен уйти в отставку по истечении своих полномочий. После этого он занимает должность члена Сената пожизненно, сказано в статье 97.

Однако за всю историю независимости эти два последних пункта Основного закона страны еще ни разу не были соблюдены. Поэтому в Сенате, как известно, пока нет ни одного такого почетного члена