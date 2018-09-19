Комитет женщин Узбекистана открыл свыше 130 шелтеров по всей стране

При региональных отделениях Комитета женщин Узбекистана открыто свыше 130 шелтеров – центров реабилитации женщин, ставших жертвами насилия, сообщает «Газета.Уз».

Центры оказывают анонимную медицинскую, психологическую, социальную, правовую и иную помощь женщинам, находящимся в сложном социальном положении, а также столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием.

«Это не все. Строительство шелтеров продолжится и дальше», – отметили в ведомстве.

По данным Комитета женщин Узбекистана, за две недели 74 женщины уже получили помощь, позвонив по телефону доверия 1146.

В ближайшем будущем комитет планирует создать коворкинг-центры, где женщины смогут получить профессиональные навыки и знания.