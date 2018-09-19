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    Комитет женщин Узбекистана открыл свыше 130 шелтеров по всей стране

    При региональных отделениях Комитета женщин Узбекистана открыто свыше 130 шелтеров – центров реабилитации женщин, ставших жертвами насилия, сообщает «Газета.Уз».

    Комната для детей в шелтере при Комитете женщин Узбекистана; фото: Газета.Уз
    Комната для детей в шелтере при Комитете женщин Узбекистана; фото: Газета.Уз

    Центры оказывают анонимную медицинскую, психологическую, социальную, правовую и иную помощь женщинам, находящимся в сложном социальном положении, а также столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием.

    «Это не все. Строительство шелтеров продолжится и дальше», – отметили в ведомстве.

    По данным Комитета женщин Узбекистана, за две недели 74 женщины уже получили помощь, позвонив по телефону доверия 1146.

    В ближайшем будущем комитет планирует создать коворкинг-центры, где женщины смогут получить профессиональные навыки и знания.

    Темы: Права женщин, Сексуальное насилие, Семья, Социальная защита в Узбекистане
    Теги: женское насилие Комитет женщин Узбекистана насилие Узбекистан Шелтер
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