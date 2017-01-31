Короче, музей Ислама Каримова в Ташкенте не открылся

Правительство Узбекистана и семья покойного Ислама Каримова дружно промолчали об обещанном открытии музея первого президента 30 января – в день его рождения.

Накануне, в день рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в республике прошли памятные мероприятия, но главное событие дня – открытие музея его имени – не состоялось.

Даже после его смерти всё, что его окружало, остается закрытым и запретным.

Как не обещали

Открытие музея задумывалось как главное событие к первому дню рождения Каримова без него самого.

Эту информацию подтверждали многочисленные сообщения официальных СМИ в стране, а также младшая дочь покойного – Лола Каримова-Тилляева.

Последняя писала на своих страницах в соцсетях, что рабочая резиденция ее отца – Оксарой будет преобразован в музей первого президента, открытие которого состоится в ближайший день рождения бывшего главы государства.

Но 30 января ни Каримова-Тилляева, ни власти страны, ни странно возникшие фан-группы Каримова не проронили ни слова о музее.

Бывшая резиденция президента осталась запретным объектом для соотечественников даже после его смерти. Здание все еще охраняют милиционеры, вдоль дороги висят знаки, запрещающие фото- и видеосъемку. Хотя «будки бдительности» опустели.

Узбекистан скорбел и ел

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник отправился в Самарканд, чтобы отдать дань уважения своему предшественнику, и в который раз возложил алые цветы к его могиле.

Вслед за ним с охапками цветов потянулись рядовые самаркандцы. Как и раньше, пришедшие читали заупокойную молитву.

Во всех районах республики вчера приготовили плов в память об ушедшем лидере.

Для доставки аксакалов «на ош» были задействованы автобусы, у кафе и ресторанов дежурили бригады скорой неотложной помощи и Госавтоинспекции.

В Ташкенте плов по этому случаю давали в самом знаменитом ресторане города – «Наврузе».

С 12.00 до 15.00 почтенные старики партиями заходили и поедали поминальный плов. У ресторана были замечены машины с правительственными номерами и сотрудники государственной охраны в штатском.

«Дети Каримова»

Многие молодые люди, родившиеся уже в независимом Узбекистане, с пиететом относятся к личности первого президента.

«Я с уважением отношусь к (Исламу) Каримову. Он был идейным человеком, именно тем, кто в сложные исторические времена берет ответственность на себя. Можно его критиковать за многое, но главный итог его работы – мирное небо над головой», – говорит студентка из Ташкента Марина Сосина.

В школах, колледжах и вузах молодежи рассказывают о роли покойного Юртбоши в процветании страны, умалчивая о его фатальных ошибках и преступлениях. Этим объясняется столь уважительное отношение школьников и студентов к личности Каримова.

Молодые люди приветствуют мирзиёевские реформы, отмечая хронические социальные, экономические проблемы Узбекистана. Но, что любопытно, не связывают их с работой Ислама Каримова.

«Все хорошо, когда вовремя приходит. А Ислама Каримова мы уважаем за характер», – говорит Зафар.

Каримова – в тренды

Twitter-сообщество Узбекистана вновь решило прославить страну. На этот раз в социальной сети появились призывы вывести хештег #WeMissYouDoDa в мировые тренды.

Акцию поддержала дочь Каримова Лола, она оставила в сети реквием по отцу, сопроводив его хештегом #WeMissYouDoDa и редкой архивной фотографией.

С ее подачи хештег подхватили другие пользователи узбекского сегмента Интернета. В социальных сетях по буквенному коду можно найти архивные фотографии, памятные фразы Каримова, а также комментарии к документальному фильму «Основатель независимого Узбекистана», который был показан накануне по телеканалу MY5.

Автор голосом народного артиста РУз Абзала Рафикова в восторженных тонах рассказывает о жизни и карьере Ислама Каримова. Проблемы молодого Узбекистана описываются как наследие коммунистического прошлого.

В документальном фильме дается оценка событиям 1999 года, когда произошла серия взрывов в Ташкенте, целью которых в том числе якобы был Каримов.

Документальный фильм не охватывает черные страницы 25-летней истории независимого Узбекистана. В частности, расстрел многотысячного протеста в Андижане в 2005 году.

Все же не Мао Цзэдун

Ранее президент Мирзиёев постановил увековечить память Ислама Каримова, присвоив его имя ряду гражданских объектов в Ташкенте и других городах республики. Именем Ислама Каримова отныне будут называть международный аэропорт «Ташкент», Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в Асаке, Дворец искусств в Фергане, центральные улицы столицы и областных центров.

Очевидно, что новые власти продолжат идеализировать Ислама Каримова.

Между тем признаков появления культа личности в Узбекистане, как это было в Северной Корее после смерти Ким Ир Сена или в Китае после кончины Мао Цзэдуна, нет.