Куры не спасут узбекистанские семьи от бедности…

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил узбекистанцам разводить кур и продавать яйца. Подсчеты птицеводов показывают, что на этом не разбогатеть.

В ходе январской поездки в Каракалпакстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посоветовал местным жителям заняться птицеводством и продавать яйца, об этом сообщалось в программе «Ахборот» узбекского телевидения.

Бизнес-план от президента

В каждом подворье Узбекистана должно быть минимум по 100 кур-несушек – таков завет главы государства, который уверен, что это поможет решить проблему бедности в стране.

«Если они (куры-несушки) будут давать минимум 50 яиц в день, 10 из которых оставлять в доме, а 40 – продавать, то малоимущих семей в стране не останется», – сказал он.

Курировать «куриную» государственную политику он поручил вице-премьеру Рустаму Азимову.

Пока экс-министр финансов Узбекистана Азимов занимается расчетами, мы расспросили владельцев домашних хозяйств. У них, как оказалось, есть сомнения в высокой рентабельности этого занятия.

Экономика «куриного бизнеса»

Семья Сулаймоновых из Ташкентской области вот уже 10 лет разводит кур-несушек породы леггорн. 54 курицы несут около 30 яиц ежедневно. Продуктивность несушек, по словам фермеров, зависит от условий содержания.

За одно яйцо с учетом налога на добавленную стоимость на рынке дают от 500 сумов (восемь центов по черному курсу). За четыре десятка яиц можно выручить от 20 тысяч сумов (три доллара), за месяц получится 90 долларов.

«Чтобы птицы неслись круглый год, нужно отапливать курятник и включать освещение, – рассказывает Рафик, глава семейства. – При световом дне короче десяти часов они перестанут нестись ежедневно. Многое зависит и от рациона: нельзя экономить на мясокостной муке, моркови, комбикорме».

По его словам, минимизировать расходы на корм можно, купив зернодробилку. Самостоятельно дробить зерно на комбикорм – выгоднее, чем закупать готовые смеси. Наш собеседник также советует фермерам выращивать кормовые культуры и червей.

«Добавление червей, например, опарыша, в рацион экономит треть расходов на корма. Яйца получаются крупные», – говорит фермер.

Без таких хитростей на прокорм кур и другие расходы в среднем будет уходить 50% от доходов.

В итоге на освещение и отопление курятника нужно потратить около 15 тысяч сумов (2,2 доллара) в среднем за месяц, зимой это стоит дороже, летом затрат нет.

На витамины, антибиотики и пищевые добавки необходимо от 35 тысяч сумов (5 долларов) ежемесячно. Фермеры говорят, что без них в современном птицеводстве не обойтись. На корм – от 200 тысяч сумов (30 долларов).

В итоге от продажи 40 яиц ежедневно в семье останется в среднем 1,5 доллара в день (с учетом сезонных колебаний).

Работы много, доход скромный

Владелица небольшого домашнего хозяйства в Ташкентской области Рухия-опа говорит, что хлопот у птицеводов немало. Нужно вставать на рассвете и давать курам корм, обеспечивать не слишком яркий и тусклый свет в курятнике.

При слишком ярком птицы ведут себя агрессивно, при тусклом плохо несутся. Хозяева должны пристально следить за поведением кур, чтобы вовремя принять меры, если они начнут болеть.

«Если самому выращивать корм: собирать и измельчать траву, дробить зерно, на такое хозяйство будет уходить часов шесть в день, без выходных», – говорит женщина.

Месячная прибыль при загруженности больше 40 часов в неделю в этом случае составляет 300–350 тысяч сумов (43–50 долларов, или две минимальные заработные платы). Даже в сельской местности Узбекистана можно найти гораздо более высокооплачиваемую работу.

Поэтому есть риск, что президентский бизнес-план не найдет большого отклика в массах, если, конечно, жителей узбекской провинции не станут принуждать заниматься птицеводством.