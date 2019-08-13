Льготный кредит превращает бизнесмена из Бухары в бомжа

Бухарский предприниматель Шавкат Кудратов продает свое имущество в надежде рассчитаться за льготный валютный госкредит, подорожавший в 3,5 раза после девальвации в сентябре 2017 года.

Два года 52-летний предприниматель из Бухары Шавкат Кудратов пытается добиться от банка и властей Узбекистана помощи в его непростой ситуации. Девальвация национальной валюты, произошедшая в сентябре 2017-го, поставила под удар не только его бизнес, но и все принадлежащее ему имущество.

Банковский кредит, взятый по государственной программе на льготных условиях, в одночасье подорожал в 3,5 раза и превратился, по сути, в кабалу. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку, сегодня он вынужден выставить на продажу свое имущество. Однако даже при этом вырученных денег может не хватить на погашение долга.

Привлекательный кредит, который не давали

Шавкат Кудратов занимается предпринимательством с 2006 года. У него свой небольшой бизнес по розничной торговле. В 2015 году он решил расширить сферу своей деятельности и взять банковский кредит на строительство холодильной установки для хранения плодоовощной продукции.

Бизнесмен рассказывает: несмотря на безупречную десятилетнюю кредитную историю, получения нового займа в «Кишлок курилиш банке» (ККБ) он добивался больше года. Заключить договор получилось лишь после обращения в головной офис в Ташкенте.

«В банке не хотели выдавать мне кредит. В течение 2015 года я написал более десяти обращений, но в Бухарском филиале ККБ отказывали, ссылаясь на головной офис. В Ташкенте же мне объяснили, что решение о выдаче денег принимается на месте», – вспоминает бизнесмен.

В конце 2016 года после многочисленных обращений и жалоб ему все же удалось добиться участия в госпрограмме, которая и предусматривала выдачу льготного кредита. Условия действительно были привлекательными: 5,5 процента годовых с годом льготного периода.

«Заём составлял 240 тысяч долларов. В национальной валюте тогда выходило 624 млн сумов. Государственный курс, по которому проходили официальные валютные операции, на тот момент был 2600 сумов за доллар», – объясняет Кудратов.

Согласно договору в течение первого года он обязывался выплачивать чуть более 2 млн сумов в месяц. В последующие шесть лет – 10 млн 200 тысяч.

Эти условия вполне устраивали мужчину, и вскоре холодильная камера, оборудование для которой было привезено из Китая, была установлена.

Новые условия

Но радость оказалась недолгой. В сентябре 2017-го произошла девальвация национальной валюты. Официальный курс доллара сравнивается с «черным» и устанавливается в размере 8000 сумов за один доллар США.

Банк в одностороннем порядке меняет условия договора под новые финансовые реалии и требует от бизнесмена выплачивать долг уже по новому курсу. Льготные платежи выросли с двух до 9 млн сумов в месяц, а сам кредит – с 624 млн до 2 млрд 744 млн сумов.

Банк потребовал дополнительный залог. Кудратову пришлось заложить не только оставшееся у него имущество, но и недвижимость своего брата.

«Когда изучался вопрос о выдаче мне кредита, они спрашивали, какую сумму я в состоянии оплачивать ежемесячно. Мы договорились, что не более десяти миллионов. На основании этого и был составлен договор. Но по новым условиям я должен каждый месяц платить 42 млн 800 тысяч сумов», – возмущается мужчина.

Винят президента

Взять такую сумму предпринимателю неоткуда. Сельскохозяйственная продукция дехкан хранится в холодильнике около четырех месяцев. Остальное время холодильник пуст.

После многократных обращений банк все же предоставил ему новую льготу. Однако она оказалась больше символической. Согласно новым условиям срок погашения увеличен на пять лет, а льготный период – до трех лет. Предоставлена и компенсация, равная половине процентной ставки, – 2,25%.

«Таким образом, помощь составила четыре млн сумов каждый месяц. То есть по истечении трехлетнего льготного периода я должен буду платить не 42 млн 800 тысяч сумов, а 38 млн 800», – объясняет бизнесмен.

Виртуальная приемная президента, Госкомконкуренции, омбудсмен, Верховный суд, Олий Мажлис, Генпрокуратура, областная прокуратура, областной хокимият, сенаторы, премьер-министр, банк – это далеко не полный перечень инстанций, куда Кудратов направлял свои многочисленные обращения по данному поводу.

«Я к ним обращаюсь за конкретной помощью. Но из раза в раз приходит один и тот же ответ, что виновата девальвация, решение о которой принял президент. Вместо того чтобы отреагировать на сигнал и придумать какие-то реальные механизмы защиты пострадавших предпринимателей, они в каждом своем ответе винят президента», – говорит Кудратов.

Бухарский бизнесмен уже не раз пожалел, что поверил государству, – заявленные льготы превратились в непосильную кабалу.

Чтобы хоть как-то из нее выбраться, Шавкат переделал свой личный дом под частный детский сад. Сам вместе с семьей живет в подсобном помещении своего магазина, построенного рядом с домом.

Однако значительного результата, учитывая безудержное обесценивание национальной валюты, это не дало. В конце года заканчивается трехлетний льготный период, и, чтобы осилить приближающиеся основные выплаты, три недели назад он выставил этот детсад на продажу…