Предприниматель из Ташкента Олим Сулаймонов арестован!

Суд Мирзо-Улугбекского района Ташкента накануне арестовал в зале суда подсудимого предпринимателя Олима Сулаймонова.

Арест 51-летнего Олима Сулаймонова был ожидаемым, предприниматель сам говорил о данной угрозе и опасался этого, но тем не менее до последнего момента казался невероятным.

По словам одного из родственников предпринимателя (имя не разглашается в целях безопасности. – Ред.), он был помещен под арест во время вчерашних слушаний в зале суда Мирзо-Улугбекского района. Куда затем доставили новоиспеченного арестанта, его семья не знает.

Новшеством на этих слушаниях стало и то, то суд объявил их закрытыми – на процесс не были допущены ни родственники предпринимателя, ни иностранные наблюдатели.

Примерно в 17 часов семье Сулаймонова сообщили, что он арестован, и передали его просьбу о баклажке воды – больше он ничего не хотел. Увидеть его родные не смогли.

Следующие слушания по делу Сулаймонова судья Камолов, рассматривающий его дело, назначил на 15 часов 20 февраля.

Два суда — одно дело

Мирзо-Улугбекский районный суд Ташкента начал рассмотрение дела против Сулаймонова 2 февраля, что случилось крайне неожиданно.

Дело в том, что чуть раньше это же дело, возбужденное против него прокуратурой Ташкента по обвинению в «мошенничестве» и «клевете», уже рассматривалось в городском суде узбекской столицы, и подключение второй судебной инстанции выглядело неправомерным.

Пока Сулаймонов пытался оспорить начало другого судебного процесса, вторая судебная инстанция оказалась настолько ретивой, что успела лишить его свободы.

Главным противником Олима Сулаймонова, руководителя двух ташкентских частных бизнес-компаний – «Дурмон бизнес курилиш» и «Оптима», является департамент Юнусабадского района Ташкента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Сотрудника этого ведомства Дильшода Хазраткулова предприниматель обвиняет в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов, принуждении перечислить значительную сумму на счета названной им фирмы, а также перекрытии возможности для работы.

В ранних интервью Сулаймонов говорил, что был не в состоянии удовлетворить требования Хазраткулова, отказал ему в деньгах, в итоге весной 2016 года лишился возможности работать: счета его компаний были заморожены.

В августе и сентябре прошлого года для разрешения ситуации он согласился перечислить на счет прокуратуры Ташкента порядка 203 млн сумов (фото платежного поручения ниже. – Ред.). Предприниматель рассказывал, что сотрудники прокуратуры объясняли необходимость перевода оказанием им материальной помощи – на зарплаты и другие выплаты.

Но и это не помогло, счета оставались замороженными, а осенью, по словам, Сулаймонова, он понял, что уже не в состоянии кормить семью.

Мирзиёев помог… ненадолго

В отчаянии Олим решил записать видеообращение к тогда еще врио президента Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, неоднократно выступавшему в защиту предпринимателей и пытавшемуся в тех же речах урезонить надзорные органы страны.

Размещенное в конце октября в YouTube обращение стало хитом, в считаные дни его просмотрели до 200 тысяч человек, со всей страны к Сулаймонову потекли слова благодарности: он высказал не свою, а общую боль всех узбекистанцев, занимающихся частным бизнесом.

Обращение помогло. Сулаймонов был вызван в Генеральную прокуратуру Узбекистана, где его приняли на высоком уровне, обещали честное рассмотрение дела, а счета мгновенно были разблокированы.

Но спустя два месяца Сулаймонов начал бегать по залам суда, лишившись помощи адвоката, на глазах теряющего интерес к его защите, 14 февраля он с удивлением обнаружил своего противника Дильшода Хазраткулова беседующим с судьей Камоловым в его кабинете, а 15 февраля был арестован.