Любовный треугольник в Заамине разрешился убийством и могилой в огороде

Дочь известного в Джизакской области Узбекистана поэта Саттара Корабоева убита из ревности супругой ее любовника – тело найдено закопанным в их домашнем огороде.

Газета «Жиззах ҳақиқати» (местное издание в Джизакской области Узбекистана) 22 февраля опубликовала некролог в связи с безвременной кончиной 34-летней научной сотрудницы Исторического музея Зааминского района Гульноры Корабоевой.

Что же случилось?

Корабоева прежде всего была известна тем, что являлась дочерью ныне покойного поэта, журналиста, сотрудника областной газеты Саттара Корабоева, который к тому же был активным участником демократической оппозиции Узбекистана, лично знаком с лидерами партии «Эрк» – поэтом Мухаммадом Салихом, писателем Мамадали Махмудовым и другими.

Итак… Гулнора работала в музее, созданном ее отцом в девяностые годы. В конце двухтысячных отец умер, а она продолжала работать там.

Личная жизнь у нее не сложилась: она не вышла замуж. И вот два года назад Гульнора согласилась стать второй женой красивого статного парня из соседнего Янгиабадского района.

Благо парень работал вблизи – в городке Даштабад Зааминского района помощником государственного нотариуса в нотариальной конторе. А его жена и дети жили у себя в Янгибаде, в селе Баландчакир.

Вроде все было ладно, жизнь текла своим чередом. Но однажды жена помощника нотариуса узнала о своей сопернице.

Зачем тайны?

Она попросила мужа, чтобы он привез свою вторую жену домой, в Баландчакир, сказав, что хочет познакомиться с ней и, если получится, жить в мире и согласии.

Зачем хранить тайны друг от друга? Зачем лишний раз портить настроение себе и окружающим людям. Раз уж Гулнора стала его второй женой, пусть все останется таким образом. Ведь в горном селе Баландчакир почти каждый самодостаточный мужчина имеет двух, иные даже трех жен. Это даже лучше, чем идти в городские притоны и тратить сумасшедшие деньги на одни ночевки, передавали слова жены нотариуса знающие люди.

Нотариус поверил законной жене, нашел ее рассуждения здравыми и в феврале решил познакомить семью со своей второй женой.

Доверчивая Гулнора Корабоева вместе с гражданским мужем в его «Нексии» приехала в дом к первой жене в село Баландчакир, где сначала ее благодушно приняли.

Но первой же ночью соперница была убита. А муж… куда же денется муж?.. Тот был вынужден идти на поводу у законной жены.

Ночью в своем дворе – в углу огорода супруги зарыли труп Гульноры, а это место сровняли с землей. И еще… за ночь они перепахали огород лопатой, чтобы его состояние выглядело естественным.

Спустя 20 дней сотрудники милиции нашли тело женщины в огороде дома нотариуса. Супруги в настоящее время находятся под арестом по подозрению в совершении умышленного убийства.