Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

Учительница начальных классов школы № 24 города Маргилана (Ферганская область) 51-летняя Мухайё Эминова получила поддержку тысяч узбекистанцев, узнавших о ней и ее истории; на руках у нее неопровержимые доказательства правоты, — но добиться справедливости ей не удается.

С 1 декабря этого года мать троих детей вновь оказалась изгнанной из школы, более того, оклеветанной и судимой. Вместе с ней травле подвергается и ее 28-летний сын Ильхом Бахромов, работающий учителем в этой же школе.

Учитель на время выборов

Как выяснилось, сентябрьское восстановление Мухайё на работе после месяцев борьбы и отстаивания своих прав — было лишь временной уступкой со стороны администраци школы и местных властей.

Они не хотели оставлять недовольных и будоражить общественность до проведения президентских выборов, состоявшихся 25 октября. Но после переизбрания президентом Шавката Мирзиёева — все вернулось на круги своя, и учительница-правдолюбка снова была выкинута вон.

Мухайе Эминова, как она рассказывает в своем видеообращении президенту Мирзиёеву и общественности страны, наступила на больную мазоль местных властей, она разоблачила коррупцию, ответственность за которую должен нести вице-премьер Узбекистана Шухрат Ганиев, в то время работавший хокимом Ферганской области.

С просьбой о ремонте

По словам Эминовой, в январе 2018 года она обратилась в Народную приемную президента Узбекистана с жалобой на ужасное, если не аварийное состояние здания школы № 24 в Маргилане, где она работала с 2006 года.

По ее словам, ремонт не проводился со времен Советского Союза, за время Независимости в здании все прохудилось, начиная с отопления и электропроводки, заканчивая стенами, крышей и всеми подсобными помещениями. В зимнее же время было тяжелее всего, учителя и дети с трудом могли заниматься — отопление практически не работало.

Звонок учительницы был услышан, по распоряжению Ташкента школе немедленно были выделены 343 млн сумов (около 35 тысяч долларов США) на ремонт системы отопления, и очень скоро в классные комнаты пришло тепло.

Добившись самого насущного, Мухайё Эминова задумалась о необходимости капитального ремонта всего здания школы, и в сентябре 2019 года она снова обратилась в Народную приемную президента с просьбой о помощи учебному заведению.

Ремонт на бумаге?

Тогда-то ей и открылась тайна ферганских властей. Оказалось, что уже в 2018 году власти страны выделили по 5 млрд сумов (500 тысяч долларов США) некоторым школам в регионах для проведения капитального ремонта. Маргиланская школа № 24 была в их числе.

Эминова была очень удивлена полученной информацией, в ее школе никаким ремонтом и не пахло, а деньги были освоены, на что и кем? — задумалась учительница и начала поиски ответов на эти вопросы…

Какого результата добилась Мухайё? — в сентябре 2020 года она была уволена с работы в школе, администрация учебного заведения, по ее словам, сфабриковала обвинения, в том числе, отказы от некоторых родителей, заявивших, что не желают, чтобы их детей обучала именно она.

За защиту Мухайё Эминовой взялась проживающая во Франции известная правозащитница Мутабар Таджибаева, основатель правозащитного «Клуба пламенных сердец».

По словам правозащитницы, она внимательно изучила все материалы дела маргиланской учительницы и может дать голову на отсечение, что женщина пострадала за разоблачение коррупции, откровенного расхищения государственых средств, выделенных на нужды образования детей.

«Дело Мухайё тянется более года, — рассказывает Таджибаева, — и чем глубже мы копаем, чем более веские доказательства приводим в ее пользу, тем изощреннее и жестоко обращаются с ней и администрация школы, и Ферганская власть».

Ремонт сделали, но не простили…

Когда, благодаря Мутабар, дело о разворовывание школьных денег в Маргилане получило огласку, власти в Ташкенте (куда на пост вице-премьера уже перебрался Шухрат Ганиев) снова выделили деньги на ремонт, на этот раз в размере 6,5 млрд сумов (650 тысяч долларов США).

В 2021 году капитальный ремонт в школе был сделан, и сегодня она стала одной из лучших в городе.

На фоне этих событий Эминова захотела вернуться на работу, продолжает правозащитница, тем более всем стало очевидно, что она была права, требуя ремонта, а затем подняв шум по поводу изчезновения выделенных средств.

23 сентября этого года руководство школы наконец пошло ей навстречу и издало приказ о восстановлении на работу.

Для Эминовой был создан новый первый класс из 26 детей, в него были переведены по пять-шесть учеников из других классов. Но постепенно состав детей начал редеть, родители писали заявления и переводили их в прежние классы.

Когда у Эминовой осталось около 10 учеников руководство школы потребовало от нее уйти и вернуться только на основании решения Верховного суда Узбекистана, если он постановит восстановить ее на работе.

Дело о пальце

1 декабря на урок к Мухайё пришли четверо человек из администрации школы, перед детьми они заявили ей, что ей пора уйти из школы. В ответ учительница начала вести видеосъемку, чтобы засвидетельствовать факт оказываемого на нее давления.

В это время, как рассказывает учительница, на нее напала одна из представительниц администрации Мамура Фазилова и попыталась отобрать телефон. Эминова оказала сопротивление, на что Фазилова немедленно отреагировала обвинением, что ее укусили за палец.

Удивительным образом уже несколько минут в школе появились милиция и скорая помощь, а еще через 15 минут представители сумедэкспертизы, которые принялись изучать палец «пострадавшей» и составлять протокол.

Общественный адвокат Зульфия Ахмедова, юрист с более чем 30-летним стажем работы прокурором в СССР и независимом Узбекистане, взявшаяся за защиту Эминовой, со смехом говорит, что никогда не видала такую ретивость ни со стороны милиции, ни тем более со стороны судмедэкспертов.

Последних приглашает следствие на особо тяжкие преступления, да и тогда их приходится ждать днями, а заключения — неделями. В этом же случае они выдали свой вердикт о пострадавшем пальце Фазиловой в тот же день, правда, найдя на нем не укус, а царапину, и уже через несколько часов учительница оказалась на скамье подсудимых.

Скорый суд

1 декабря после 22 часов ночи городской суд Маргилана по уголовным делам признал Эминову виновной по статье 52 часть 2 Административного кодекса РУз — «Причинение легкого телесного повреждения», и присудил выплату штрафа в размере 135 тысяч сумов (13,5 долларов США).

Мухайё Эминова говорит, что ей все труднее выдерживать давление со стороны школы и ферганских властей. С начала декабря заболел и слег ее сын Ильхом Бахромов, работая в той же школе учителем истории, он не может не чувствовать ненависть, которая изливается со стороны администрации на его мать, ее ошметки попадают и на него.

Прямолинейная и очень трезвая адвокат Ахмедова говорит, что дело Эминовой — не простое, оно задевает высокопоставленного чиновника Узбекистана Шухрата Ганиева.

Помимо исчезнувших денег на ремонт, за что он несет прямую ответственность, с этой школой его связывают семейные узы — там работает его невестка, супруга брата, Насиба Ганиева, одна из главных гонительниц учительницы.

«Стоит ли продолжать в таком случае борьбу?» — звучит вопрос Ахмедовой.

Она признается, что иногда ей хочется опустить руки, но затем в груди возникает протест, она задается вопросом: «Мы живет в конституционной республике, или Узбекистан превратился в дикие джунгли, где правит только тот, у кого есть деньги и власть?»

На кону будущее страны

В то же время бывший прокурор признается, что в Узбекистане все меньше законности, коррупция стала откровенной и наглой, и эта парадигма сильнее проступила в годы правления Шавката Мирзиёева, во времена Ислама Каримова чиновники пытались соблюдать хоть какое-то приличие.

«Мухайё — учитель высшей категории, это честный и принципиальный человек, вот на таких должны ориентироваться дети, у них они должны учиться, с них брать пример, — говорит Зульфия Ахмедова. — Если всех честных и умных выгонят, а детей начнут учить только приспособленцы и получившие место по блату, то каких людей мы воспитаем, какая у нас будет страна?»

Вот эти мысли и ощушения, что страну надо спасать, по словам Ахмедовой, заставляют ее бороться за учительницу из Маргилана.

Словам адвоката вторит и правозащитница Мутабар Таджибаева. Она уверена, что сегодня в Маргилане проходит испытание не столько Мухайё Эминова, сколько вся страна, дело этой учительницы в очередной раз указывает куда катится и куда уже скатился Узбекистан.

«Если проиграет Мухайё Эминова — проиграет весь Узбекистан, весь ее народ, включая и власть Шавката Мирзиёева, победителей не будет…» — говорит Мутабар Таджибаева.