Мирзиёев не будет ходить на свадьбы, и чиновникам тоже запретил

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил новые правила проведения свадеб в стране: в 13 до 14 часов с участием лишь молодежи и без госчиновников!

В соцсети Узбекистана на минувших выходных попала аудиозапись, на которой глава государства Шавкат Мирзиёев в категоричной форме запрещает высокопоставленным чиновникам посещать свадебные торжества (точное время, место и обстоятельства, при которых высказался президент, неизвестны. – Прим. Ц-1).

«…Свадьбы будут проходить без руководителей. Премьер приходит (на свадьбы) с высокомерием и со всеми заместителями, все встают со своих мест… Ни один чиновник, включая меня, не будет посещать свадьбы. Эти времена уже прошли! Все это раздражает людей», – сказал президент.

По словам Мирзиёева, на скромных свадьбах должна гулять молодежь, а старшие – ломать лепешку.

Он анонсировал выход постановления Сената Олий Мажлиса, в котором будут закреплены правила проведения торжеств. В частности, свадьбы будет рекомендовано начинать в 13.00–14.00.

«110–120 человек. Достаточно! Максимум – 150 человек, с разрешения специальной комиссии. Других свадеб не будет. Нигде!» – заявил глава государства.

Чиновники, которые ослушаются слов президента, рискуют угодить в тюрьму.

«Если увижу служебные машины возле чайханы – уволю и привлеку к уголовной ответственности», – сказал он.

Кроме того, президент запретил подчиненным проводить пышные свадьбы. Вместо этого он посоветовал «бессовестным» помочь нуждающимся.

«За чей счет банкет?»

Мирзиёев признался, что его попытки полгода назад достучаться до узбекистанцев о проведении более скромных свадеб, оказались тщетными.

В августе 2017 года глава государства неоднократно публично призывал соотечественников отказаться от роскошных свадеб и «европейской» манеры торжеств (love story, танец жениха и невесты, разрезание свадебного торта, бросание букета невесты).

Обращаясь к государственным служащим, Мирзиёев заявил, что отныне все свадьбы в стране будут проходить одинаково.

«Если хоть один хоким, прокурор, налоговик нарушит правила, вот увидите – в тот же день посажу его в тюрьму. Где находят деньги, чтобы играть роскошные свадьбы? Это все воровство!» – сказал президент.

Глава государства считает, что пышное проведение свадеб и других торжеств провоцирует развитие коррупции, которая «поразила все слои общества». Он с недоумением отмечает, что соотечественники экономят на личных удобствах и здоровье, чтобы сыграть роскошную свадьбу, и что этот порочный круг необходимо разорвать.

Первую попытку борьбы с расточительством при проведении публичных торжеств в Узбекистане сделал прежний президент Ислам Каримов. В его указе от 1998 года по поводу свадеб говорилось об «излишней помпезности, расточительстве, тщеславии, пренебрежении традициями и нуждами бедных, щегольстве».

Спустя десять лет Каримов издал еще один указ об упорядочении свадебных торжеств. Хокимы Ташкента и регионов также устанавливали правила проведения торжеств, но тщетно. Свадьбы и другие публичные мероприятия по мере возможностей проводились с помпой, а правилами и президентскими указами пренебрегали как рядовые узбекистанцы, так и чиновники, приближенные к высшим эшелонам власти.