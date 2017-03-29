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    • Узбекистан

    Мирзиёев приехал в Астану на встречу с Назарбаевым с зятем

    Отабек Шаханов, супруг младшей дочери президента Узбекистана, замечен в составе официальной делегации во время визита Шавката Мирзиёева в Казахстан.

    Отабек Шаханов, зять президента РУз (обведен в кружок), сопровождает его в Астане; фото: akorda.kz
    Отабек Шаханов, зять президента РУз (обведен в кружок), сопровождает его в Астане; фото: akorda.kz

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22–23 марта побывал с первым официальным визитом в Астане, где встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    Судя по снимку, сделанному пресс-службой казахстанского лидера, зять президента Узбекистана ездил вместе с ним в Астану. Примечательно, что на фото, обнародованных пресс-службой Мирзиёева по итогам визита, Шаханова нет.

    Фотография, на которой мужчина, очень похожий на Отабека Шаханова, с сосредоточенным выражением лица стоит за спиной у узбекского президента, сделана 22 марта во время торжественного открытия торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way в столице Казахстана.

    В роли охраны? Отабек Шаханов запечатлен на фото первым слева во втором ряду; alorda.kz
    В роли охраны? Отабек Шаханов запечатлен на фото первым слева во втором ряду; alorda.kz

    Рядом с Шахановым находится сотрудник личной охраны президента Узбекистана. У обоих на груди – похожие бейджи.

    Младший зять отвечает за безопасность?

    По информации Eltuz, Отабек Шаханов, который является супругом младшей дочери Мирзиёева Шахнозы, был назначен заместителем руководителя личной охраны президента. Другой зять – Ойбек Турсунов – якобы занял место Зелимхана Хайдарова, главы Администрации президента.

    Шаханов - крайний справа, вылитый охранник президента; akorda.kz
    Шаханов — крайний справа, вылитый охранник президента; akorda.kz

    Об Отабеке Шаханове, как и семье нового президента Узбекистана в целом, известно немного. С 2007 года он женат на младшей дочери Шавката Мирзиёева Шахнозе. В 2010 году у них появилась дочка, которую Мирзиёева-Шаханова родила в Израиле.

    Старший зять

    Саида, старшая дочь президента, замужем за Ойбеком Турсуновым, сыном Батыра Турсунова, занимавшего ранее должность главы отдела по борьбе с терроризмом МВД РУз. По некоторым данным, Ойбек долгое время жил в Москве.

    Семья Мирзиёевых на выборах 4 декабря 2016 года; фото: daryo.uz
    Семья Мирзиёевых на выборах 4 декабря 2016 года; фото: daryo.uz

    Сейчас с именем Ойбека Турсунова связывают будущее крупнейшего оптового рынка в Узбекистане «Абу Сахий», на который обрушились проверки после смерти Каримова 2 сентября прошлого года.

    Его владельцем является Тимур Тилляев, зять прежнего президента Узбекистана – муж Лолы Каримовой-Тилляевой.

    Минувшй осенью в столице Узбекистана ходили слухи о передаче «Абу Сахия» новым владельцам – зятьям Мирзиёева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Шавкат Мирзиёев
    Теги: Ойбек Турсунов Отабек Шаханов президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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