Мирзиёев приехал в Астану на встречу с Назарбаевым с зятем

Отабек Шаханов, супруг младшей дочери президента Узбекистана, замечен в составе официальной делегации во время визита Шавката Мирзиёева в Казахстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22–23 марта побывал с первым официальным визитом в Астане, где встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Судя по снимку, сделанному пресс-службой казахстанского лидера, зять президента Узбекистана ездил вместе с ним в Астану. Примечательно, что на фото, обнародованных пресс-службой Мирзиёева по итогам визита, Шаханова нет.

Фотография, на которой мужчина, очень похожий на Отабека Шаханова, с сосредоточенным выражением лица стоит за спиной у узбекского президента, сделана 22 марта во время торжественного открытия торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way в столице Казахстана.

Рядом с Шахановым находится сотрудник личной охраны президента Узбекистана. У обоих на груди – похожие бейджи.

Младший зять отвечает за безопасность?

По информации Eltuz, Отабек Шаханов, который является супругом младшей дочери Мирзиёева Шахнозы, был назначен заместителем руководителя личной охраны президента. Другой зять – Ойбек Турсунов – якобы занял место Зелимхана Хайдарова, главы Администрации президента.

Об Отабеке Шаханове, как и семье нового президента Узбекистана в целом, известно немного. С 2007 года он женат на младшей дочери Шавката Мирзиёева Шахнозе. В 2010 году у них появилась дочка, которую Мирзиёева-Шаханова родила в Израиле.

Старший зять

Саида, старшая дочь президента, замужем за Ойбеком Турсуновым, сыном Батыра Турсунова, занимавшего ранее должность главы отдела по борьбе с терроризмом МВД РУз. По некоторым данным, Ойбек долгое время жил в Москве.

Сейчас с именем Ойбека Турсунова связывают будущее крупнейшего оптового рынка в Узбекистане «Абу Сахий», на который обрушились проверки после смерти Каримова 2 сентября прошлого года.

Его владельцем является Тимур Тилляев, зять прежнего президента Узбекистана – муж Лолы Каримовой-Тилляевой.

Минувшй осенью в столице Узбекистана ходили слухи о передаче «Абу Сахия» новым владельцам – зятьям Мирзиёева.