Мухаммадсалих Абутов / Узбекистан на перепутье: диктатура или демократия

Принудительное бритье бород в Ташкенте, а затем объяснения со стороны ГУВД столицы – свидетельство того, что нынешний лидер страны Шавкат Мирзиёев все еще решает, кем быть – диктатором или демократом.

Запрет на ношение бороды мужчинами и хиджаба – женщинами для Узбекистана – отнюдь не новое явление, так было при правлении первого президента Ислама Каримова.

Вопрос состоял лишь в том, продолжит ли эту же политику подавления религиозности и приверженности к исламу граждан страны ее новый лидер – Шавкат Мирзиёев?

Сегодня, почти три года спустя после прихода Мирзиёева к власти, очевидно одно: президент продолжает балансировать то в сторону каримовского произвола и диктатуры, то – более открытого и свободного общества. Он не решил, он не знает…

И события 23–24 августа в Ташкенте – тому подтверждение: сотни бородатых мужчин были задержаны на рынке «Малика» и подверглись принудительному бритью в отделении милиции (проявление диктатуры), но затем ГУВД Ташкента дает объяснение инциденту (проявление демократии).

История человечества развивается день за днем. Еще в Средние века ношение мужчинами бороды было повсеместным явлением в Старом Свете, когда европейцы следовали требованиям своей религии – христианства.

Сегодня в Европе люди одеваются и выглядят, как им нравится, никто никому ничего не навязывает: ни бороды, ни их бритье…

В мусульманском мире еще сильны религиозные учения, и ношение бороды в исламе считается одной из обязанностей мусульманина.

Власть в Ташкенте еще с первых лет правления Каримова в независимом Узбекистане увидела в исламе конкурента на власть, за умы граждан. И начала борьбу с религией.

Шавкат Мирзиёев тоже боится усиления влияния религии, он не решил еще, что делать «с бородой»… Ему не хочется становиться диктатором, жить в изоляции и на отшибе мира.

Поэтому граждан побрили, а затем МВД РУз оправдывается: выдумывает глупость про «умные камеры», которые не узнают человека с бородой.

Это все смешно, конечно. Мирзиёеву уже надо определиться: или выбрать демократию, которая гарантирует всем гражданам республики их религиозные, политические и культурные права; или диктатуру со всеми вытекающими последствиями…

Я хочу еще добавить: 29 августа 1995 года в аэропорту Ташкента исчез андижанский имам Абдували Мирзаев, он вылетал в Москву, когда после паспортного контроля его попросили отойти в сторонку… Вместе с имамом был похищен его спутник – предприниматель Рамазан Маткаримов.

Вот уже прошло 24 года! Но об этих людях по сей день ничего неизвестно, нет никакой информации, где они, что с ними случилось?

Шавкат Мирзиёев близко не подошел к ответу на эти вопросы. Хотя он у власти уже три года, и проблема ждет своего разрешения очень много лет…

Также президент молчит об Андижанской бойне 13 мая 2005 года и многих других глобальных проблемах страны, которые стали поворотными в ее истории, предопределили ее сегодняшнее положение.

Если Мирзиёев так и не поднимет эти вопросы, не даст на них ответ, то он разделит за них ответственность вместе с Исламом Каримовым и его режимом. И тогда весы в правлении Ш. М. качнутся в сторону диктатуры.

Что касается идеи главреда Ц-1 Галимы Бухарбаевой об отращивании бород как акции массового неповиновения, назло режиму, думаю, что это интересно.

Гражданское общество Узбекистана сегодня стало гораздо активнее, чем раньше, оно хорошо представлено в Сети, и, да, надо бороться за права, за свободы всеми доступными и законными средствами.

В этом плане призыв об отращивании бород очень актуален!

Мухаммадсалих Абутов – религиозный деятель из Узбекистана, ныне проживающий в изгнании в Швеции