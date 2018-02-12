Мусульманам Узбекистана разрешили искусственное оплодотворение

Управление мусульман Узбекистана издало фетву, разрешающую применение искусственного оплодотворения, но с некоторыми ограничениями: только супружеским парам, состоящим в шариатском браке.

Управление мусульман Узбекистана (УМУ) опубликовало фетву «Об искусственном оплодотворении», где разъяснена религиозная позиция относительно данной темы.

Согласно тексту фетвы, применение искусственного оплодотворения допускается только в крайне необходимых случаях для супружеских пар, состоящих в браке, заключенном согласно мусульманским традициям – никох.

Соответственно, для пар, которые не состоят в шариатском браке, применение подобного способа зачатия запрещается.

«В ходе искусственного оплодотворения при хранении семени мужчин и женщин, состоящих в шариатском браке, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить смешивания семени чужих лиц. Также эту операцию должен осуществить квалифицированный врач.

Мусульмане, которым не безразлично сохранение чистоты своей родословной, не должны применять запрещенные способы искусственного оплодотворения», – заключается в документе.

По многочисленным обращениям

На проблеме искусственного осеменения в узбекском обществе еще в ноябре 2017 года остановился глава УМУ – муфтий Усманхон Алимов. Во время собрания религиозных работников он отметил, что управление получает многочисленные обращения по этому поводу.

Он тогда предложил разработать фетву, которая должна ответить на все вопросы, касательно отношения религии к этому вопросу.

Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, улемы провели изучение данной проблемы. А глава отдела фетвы УМУ Хомиджон Ишматбеков даже принял участие во втором заседании Совета по фетвам Евразийского исламского союза, прошедшем в Стамбуле в декабре прошлого года.

В повестку дня заседания были включены вопросы, связанные с искусственным оплодотворением.

Избежать рисков

В тексте принятой в феврале фетвы признается факт, что в Узбекистане пары, которые не могут иметь детей, для сохранения своей семьи обращаются к практике искусственного оплодотворения.

При этом, отмечается в документе, незнание требований шариата и несоблюдение их приводят к некоторым моральным, социальным и религиозным проблемам.

В частности, открываются возможности для женщин, которые хотят завести ребенка, не выходя замуж. Может увеличиться количество детей, рожденных вне брака, или возникнуть ситуация смешивания родословной (происхождения), незнания того, кто является матерью ребенка. Кроме того, существует риск, что «торговля оплодотворенной яйцеклеткой или неоплодотворенной яйцеклеткой и семенными клетками может стать источником дохода».