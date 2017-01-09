Новый президент Узбекистана продолжает кадровые чистки

В январе Шавкат Мирзиёев продолжил кадровые перестановки, коснувшиеся и глав влиятельных силовых органов. Что стоит за ротацией узбекского президента?

Президент Шавкат Мирзиёев назначил главой министерства внутренних дел (МВД) Абдусалома Азизова, сменившего Адхама Ахмедбаева. Отставной министр назначен государственным советником президента по работе с правоохранительными органами.

Азизов до назначения на должность главы МВД возглавлял Управление внутренних дел Джизакской области, работал в структуре «Узбекнефтегаза», был заместителем министра силового ведомства.

По информации Uzmetronom, главный милиционер Узбекистана является протеже бывшего главы МВД генерала Закиржона Алматова, отправленного в отставку после Андижанской бойни 2005 года, но, по собщению сайта qalampir.uz, теперь вернувшегося в политику и возглавившего Комиссию по противодействую коррупции.

Заместителем министра внутренних дел стал Даврон Назармухамедов, работавший в аппарате президента по организационно-кадровым вопросам.

Министр по чрезвычайным ситуациям Турсинхан Худайбергенов был переведен на должность советника по координации работы народных приемных. Вакансия главы ведомства на данный момент свободна. Ранее Худайбергенов работал в структуре МВД и возглавлял УВД Ферганской области.

Таким образом, курировать организацию прямого диалога с народом в аппарате Мирзиёева будет силовик. Поможет ему бывший замминистра юстиции Русланбек Давлетов. Правовед по профессии, Давлетов призван автоматизировать работу народных приемных.

Олимпийский комитет

6 января участники Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана избрали новый руководящий состав. Президентом НОК стал Алишер Султанов, возглавляющий совет правления ранее упомянутой холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

Его заместителями стали предприниматель Салимбай Абдувалиев, по данным разведки США, один из лидеров узбекской мафии, а также Валерий Тян, генеральный директор авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Абдувалиев известен как спонсор олимпийской сборной Узбекистана на протяжении десятков лет. В спортивной правящей номенклатуре он занимает должность главы Федерации спортивной борьбы.

Свои люди – сочтемся

Последние кадровые перестановки Мирзиёева свидетельствуют о том, что он окружает себя верными людьми. Вопрос личной преданности для президента важнее, нежели их профессиональная компетенция.

Наступает время личнообязанных. Соратники первого президента Ислама Каримова, с которыми работал и имел трения Мирзиёев, отправляются в отставку.

По данным узбекской службы радио «Свобода» («Озодлик»), первый заместитель председателя Службы национальной безопасности Шухрат Гулямов понижен в должности. Якобы с ним у нынешнего главы государства были непростые отношения.

Приходит время аппаратчиков и технократов, которые работали под руководством Мирзиёева и которые многому обязаны своему начальнику. В большую политику возвращаются «акулы», потерявшие влияние при Каримове. Это говорит о том, что новому президенту крайне необходим их опыт и авторитет.