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    Новый замхокима Ташкента Кахрамон Арипов — кто он?

    Должность первого заместителя хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства занял Кахрамон Арипов, 15 мая сообщила пресс-служба хокимията.

    Кахрамон Арипов; фото: пресс-служба хокимията Ташкента
    Кахрамон Арипов; фото: пресс-служба хокимията Ташкента

    На новом посту он сменил Нозима Хусанова, который 12 мая возглавил хокимият Сергелийского района Ташкента.

    До назначения в столичную администрацию 49-летний Арипов работал заместителем министра дошкольного образования РУз, ранее, в 20072016 годах, был председателем правления банка «Асака».

    В 2016 году Арипова арестовали по подозрению в махинациях в сфере валютных операций, легализации незаконных доходов, создании преступной группы и совершении должностных преступлений.

    Но решением апелляционной коллегии Ташгорсуда 20 апреля 2017 года Арипов был освобожден, пишет «Озодлик», ссылаясь на источник в Центральном банке РУз.

    По данным издания, в отношении Арипова и трех фигурантов дела применена амнистия. Экс-председатель банка «Асака» отсидел за решеткой практически год.

    По данным «Озодлика», он был связан с Тохиржоном Джалиловым, который в 2016 году проходил по делу о незаконной схеме реэкспорта автомобилей, принесшей убытки государству на сотни миллионов долларов.

    Темы: Коррупция в Узбекистане, Ташкент, Узбекистан после Каримова
    Теги: замхокима Кахрамон Арипов Хокимият Ташкента
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