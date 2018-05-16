Новый замхокима Ташкента Кахрамон Арипов — кто он?

Должность первого заместителя хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства занял Кахрамон Арипов, 15 мая сообщила пресс-служба хокимията.

На новом посту он сменил Нозима Хусанова, который 12 мая возглавил хокимият Сергелийского района Ташкента.

До назначения в столичную администрацию 49-летний Арипов работал заместителем министра дошкольного образования РУз, ранее, в 2007–2016 годах, был председателем правления банка «Асака».

В 2016 году Арипова арестовали по подозрению в махинациях в сфере валютных операций, легализации незаконных доходов, создании преступной группы и совершении должностных преступлений.

Но решением апелляционной коллегии Ташгорсуда 20 апреля 2017 года Арипов был освобожден, пишет «Озодлик», ссылаясь на источник в Центральном банке РУз.

По данным издания, в отношении Арипова и трех фигурантов дела применена амнистия. Экс-председатель банка «Асака» отсидел за решеткой практически год.

По данным «Озодлика», он был связан с Тохиржоном Джалиловым, который в 2016 году проходил по делу о незаконной схеме реэкспорта автомобилей, принесшей убытки государству на сотни миллионов долларов.