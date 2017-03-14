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    Общество «Эзгулик» просит президента Мирзиёева освободить Урлаеву

    Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» обратилось к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой об освобождении из психушки правозащитницы Елены Урлаевой.

    Елена Урлаева в психиатрической больнице Ташкента 3 марта 2017 года; фото: ПАУ
    Елена Урлаева в психиатрической больнице Ташкента 3 марта 2017 года; фото: ПАУ

    В распространенном накануне заявлении правозащитного общества говорится, что Елена Урлаева столкнулась с притеснениями и преследованиями за то, что является критиком внутренней политики правительства Узбекистана, и подлежит немедленному освобождению.

    Руководитель «Эзгулик» Васила Иноятова в беседе с корреспондентом Ц-1 рассказала, что ей особенно больно видеть положение коллеги, помещенной 1 марта на принудительное лечение в психиатрическую больницу Ташкента, так как та со всей искренностью желала помочь новой власти Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

    Урлаева, по словам Иноятовой, отмечала позитивные изменения, начавшиеся в Узбекистане со сменой власти, выступала за то, чтобы новый президент и его команда получили поддержку гражданского общества страны.

    Сама Васила Иноятова критически настроена к первым месяцам правления Мирзиёева. По ее признанию, она не видит никаких изменений к лучшему в стране с его приходом к власти, особенно в области прав человека и гражданского общества.

    Урлаева верила…

    Она делится впечатлениями от встречи 19 января в Ташкенте со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом (Peter Burian), на которой присутствовала и Урлаева.

    «Я говорила о том, что с переходом управления государством в новые руки в Узбекистане не произошло коренных изменений в области прав человека», – рассказывает Иноятова.

    Когда же подошла очередь Урлаевой, то она сказала о положительных шагах нового руководства, о начале решительных перемен в различных сферах.

    Буриан, удивленный такой точкой зрения представителя гражданского общества, спросил Урлаеву о том, в каких конкретно сферах начались реформы и на каких примерах их можно увидеть?

    «Елена Михайловна ответила, что ранее правительство ежегодно оказывало на нее давление, в начале года принудительно направляло ее на лечение в психиатрическую больницу. Однако с этой тенденцией покончено с приходом к власти Мирзиёева», – вспоминает Иноятова.

    «Имея дело с человеком столь искренним и честным, власти Узбекистана, – говорит руководитель «Эзгулик», – должны обращаться с ней подобающе и немедленно освободить из заключения в психиатрической больнице».

    Впервые в психиатрическую больницу Елену Урлаеву поместили в 2001 году, когда Мирабадский межрайонный суд города Ташкента по инициативе районного прокурора обязал правозащитницу пройти принудительное психиатрическое лечение.

    После этого в 3-е отделение психиатрической больницы Ташкента ее помещали пять раз.

    В пятый – 7 марта 2016 года, в преддверии «малой» весенней хлопковой кампании по чеканке хлопка, а также перед июньским заседанием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Елена Урлаева, Права человека в Таджикистане
    Теги: Васила Иноятова Елена Урлаева права человека Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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