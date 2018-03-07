Освобожденный каракалпакский журналист хочет добиться реабилитации

Салиджон Абдурахманов, проведший более девяти лет в тюрьмах Узбекистана за якобы попытку продажи наркотиков, хочет добиться пересмотра уголовного дела.

67-летний журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с письмом о необходимости пересмотра его уголовного дела в связи с невиновностью.

Абдурахманов, работавший на сайт Uznews.net, был арестован в Нукусе, столице Каракалпакстана, в июне 2008 года. Сотрудники ГАИ остановили его машину, а затем устроили досмотр багажника, в котором нашли якобы наркотики.

Журналист первоначально был обвинен в их употреблении, но, когда медэкспертиза доказала, что он не принимает наркотических веществ, дело было переквалифицировано по более тяжкой статье: «Попытка продажи наркотиков в особо крупных размерах».

Суд приговорил Абдурахманова к 10 годам тюремного заключения. Почти весь срок он отсидел, выйдя на свободу спустя девять с половиной лет, осенью 2017 года, в связи с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева.

В письме президенту журналист пишет, что сегодня он ведет разговор не о том, что наркотики или вещества, выданные за них, были подброшены в его машину; что ни во время следствия, ни на суде уполномоченные лица даже не спрашивали о них: где он их достал, кому хотел продать и т. д. Речь же идет о том, что и теперь он столкнулся с невозможностью объективного пересмотра его уголовного дела.

Безответная переписка

По словам Абдурахманова, сразу после выхода на свободу, воодушевленный переменами в стране, он решил лично подать заявление в Верховный суд Узбекистана о пересмотре его дела. Ранее, находясь в колонии, журналист написал 24 жалобы на имя прежнего президента и в Верховный суд, но ответов не получал.

Исходя из этого, 27 ноября 2017 года он обратился в приемную Аппарата президента РУз и был принят представителем Верховного суда С. Эшанкуловым.

Изложив вкратце суть дела, на предложение обратиться в Верховный суд журналист сказал, что копии приговора и решения апелляционной коллегии у него были изъяты еще в колонии, а в Верховном суде без них не примут заявления о пересмотре уголовного дела.

Эшанкулов посоветовал объяснить ситуацию в приемной Верховного суда.

30 ноября в приемной высшей судебной инстанции РУз после объяснений ситуации Абдурахмановым дежурный сотрудник сказал, что может принять его заявление, но оно, скорее всего, будет возвращено из-за отсутствия копии приговора суда и апелляционной коллегии. В итоге заявление журналиста принял судья по фамилии Абдуллаев.

Ответа от Верховного суда Абдурахманов снова не дождался. А когда вновь приехал в феврале в Ташкент, то узнал, что его жалоба не только не рассмотрена, а вообще даже не зарегистрирована.

В списках не значится…

«Обращение тут же в вашу виртуальную приемную еще более удивило, – пишет далее Абдурахманов. – На том конце провода известили о том, что ни прием от 27, ни от 30 ноября не зафиксирован работниками аппарата приемной».

«Фамилии Абдурахманова в списках не значится, ответил милый женский голос», – рассказывает журналист.

Абдурахманов указывает президенту на еще один момент: в феврале 2017 года, когда он еще находился в зоне, его 95-летний отец Абдурахим Абдурахманов с 88-летним братом Куватом Абдурахмановым специально приезжали в столицу и обратились в приемную президента.

Аксакалы просили пересмотреть дело их сына и племянника и освободить его. Их приняли, но никакого ответа братья Абдурахмановы не получили по сей день.

«Как быть нам, невинно осужденным?» – задается вопросом Салиджон Абдурахманов. А затем вновь повторяет, что его уголовное дело должно быть пересмотрено, а честное имя – реабилитировано.