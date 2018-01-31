Отставка Рустама Иноятова. Ждать ли перемен?

Совпадение или нет, но сразу же после празднования 80-летия со дня рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова снят с должности один из его немногих остававшихся во власти соратников.

Рустам Иноятов более 22 лет возглавлял одно из самых всесильных и закрытых ведомств страны – Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Генерал-полковник считался не только самым неприкасаемым чиновником высшего эшелона власти РУз, но и многими аналитиками и политологами он назывался одним из самых вероятных преемников Ислама Каримова.

Оппозиционные средства массовой информации раньше не один раз сообщали об отставке всесильного чиновника, но все они лишь выдавали желаемое за действительное.

Некоторые источники утверждают, что Иноятов еще 25 января подал заявление о своей отставке, а президент Шавкат Мирзиёев перед отъездом в Кашкадарью (30 января) беседовал с ним на протяжении четырех часов.

Тучи над ведомством, руководимым Иноятовым, сгущались давно. Так, на совместном заседании Сената Олий Мажлиса и Законодательной палаты, которое состоялось 22 декабря прошлого года, Мирзиёев подверг критике работу правоохранительных органов, в том числе и Службы национальной безопасности.

В своем выступлении он отметил, что пришла пора принять закон «О деятельности Службы национальной безопасности».

Ее работа регулируется Положением, которое было утверждено правительством в 1991 году на седьмой сессии Верховного Совета Узбекистана.

Тогда это Положение подверглось резкой критике депутата Шухрата Нусратова.

В частности, он заявил: «Разведка и контрразведка со всеми техническими средствами переходят в руки одного человека, то есть в руки Каримова. Это недопустимо. Этого нельзя категорически допустить. Если сейчас мы это допустим, то нас ожидают репрессии 37–40-х годов. Мы даже не можем себе представить все последствия этого. Товарищи, вы даже не можете себе представить масштабы ожидающего нас ужаса, в особенности, учитывая необузданный характер президента. Завтра посадят нас. Завтра посадят вас».

Предсказание депутата сбылось, и Служба национальной безопасности действительно стала верным псом Каримова: все эти годы наводила ужас на любого узбекистанца.

Ислам Каримов не забыл это выступление Нусратова, и депутат все-таки поплатился за свои слова: спустя 11 лет, в 2012 году, по обвинению в экономических преступлениях он был приговорен к семи годам тюрьмы.

На свободу 69-летний Нусратов вышел из колонии в городе Навои 18 апреля прошлого года.

Как сообщают некоторые СМИ, руководителем СНБ Узбекистана назначен Ихтиёр Абдуллаев, с 2015 года и до последнего времени занимавший должность генерального прокурора республики.

Произойдут ли кардинальные перемены в деятельности СНБ с назначением нового руководителя и принятием нового закона – покажет время.

Но считаем нужным напомнить читателям, что и деятельность прокуратуры тоже не раз подвергалась суровой критике со стороны президента Шавката Мирзиёева…