Племянник Ислама Каримова – о заточении в психушку и конфликте с дядей

Джамшид Каримов, проведший более десяти лет в психушке Узбекистана по приказу дяди-президента, рассказывает об их конфликте и отсутствии близкого родства Ислама Каримова с его семьей.

50-летний Джамшид Каримов дал первое развернутое видеоинтервью журналистке Малохат Эшанкуловой после освобождения из психиатрической больницы Самарканда.

Каримов находился на принудительном лечении с сентября 2006 по февраль 2017 года. Его выход стал возможен после смерти Ислама Каримова и прихода к власти в стране нового президента – Шавката Мирзиёева.

В своем заточении в психбольницу Джамшид винит только покойного президента Узбекистана, приходившегося ему дядей по отцовской линии, – его отец Арслан был старшим братом Ислама Каримова.

Почему его бросили в психушку? Джамшид полагает, что Каримова раздражало его присутствие в независимой журналистике Узбекистана, а по разумению президента-диктатора, никакая информация не должна была предаваться огласке, а тем более – уходить за пределы страны.

В то же время Джамшид допускает, что сыграла роль и личная неприязнь, имевшаяся между его отцом Арсланом, работавшим председателем Джизакского суда, и будущим президентом Узбекистана.

По словам Джамшида, братья не любили друг друга и виделись или говорили по телефону раз в 12 лет.

«Отец не любил его, презрительно называл его «кор» («слепой»)», – делится Джамшид.

В 1989 году Арслан Каримов скоропостижно скончался в результате подозрительной автоаварии, с тех пор Каримов, в то время уже занимавший пост первого секретаря Компартии УзССР, порвал все связи с семьей брата.

В новом интервью Джамшид подтверждает гулявшие в Сети слухи, что Ислам не мог родиться в семье Каримовых.

«Да, он вырос у нас, – говорит Джамшид, – но это просто невозможно. Дело в том, что с 1936 по 1941 год Абдугани Каримов, дед, сидел за решеткой за мелкое хищение, как мог в 1938 году появиться вот этот тип?»

«Это было, – жестикулирует Джамшид, а затем, подмигивая, добавляет: – Бабушка наша… скорее всего… с каким-то… неизвестного происхождения…»

«Антисемиты говорят, что он – еврей, может, узбек, может, таджик, но хоть он и вырос у нас, но не наш», – утверждает Джамшид.

Дальнейшие подробности – в интервью Джамшида Каримова журналистке Малохат Эшанкуловой.