Почему в Каракалпакстане не собирают хлопок «до последней коробочки»?

В Каракалпакстане, как и во всем Узбекистане, начался сбор хлопка, но на каракалпакских полях нельзя не заметить не собранный до конца сырец – почему это происходит?

Хлопок остается ценнейшим сырьем для экспорта и легкой промышленности Узбекистана, а для многих жителей сел – важнейшей частью дохода.

В годы СССР было время, когда за каждый заработанный рубль в сезон хлопкороб по окончательному расчету получал дополнительно еще по рублю.

Скажем откровенно, человек из села был доволен: имел возможность не только учить детей в высших учебных заведениях, но и купить машину, построить новый дом и т. д.

Но сегодня хлопок в Каракалпакстане в целом не приносит ни одного сума прибыли. О таком состоянии отрасли говорил на недавнем выступлении даже президент РУз Шавкат Мирзиёев.

Фермер из Турткульского района Каракалпакстана говорит, что техника очень дорогая, еще дороже – нефтепродукты.

«Литр солярки, например, в африканской Анголе стоит 37 центов США, на Кубе – 8 центов, – продолжает фермер. – В Узбекистане – 58 центов, а без техники, как говорится, ни туда и ни сюда».

Согласно постановлению Кабмина РУз от 22 декабря 2018 года «О прогнозных объемах производства хлопка-сырца и сортовом размещении хлопчатника в 2019 году», по Узбекистану планировалось выращивать хлопчатник на площади в 1 млн 33 тысячи 600 гектаров.

Из них на Каракалпакстан приходится 86,3 тысячи гектаров. Из пятнадцати районов республики львиная доля – 46,1 га –располагаются в четырех южных районах: Амударьинском, Берунийском, Элликкалинском и Турткульском.

При этом в последние годы власти Узбекистана пытаются повысить материальную заинтересованность сборщиков, в том числе, чтобы избавить страну от ярлыка «рабской нации».

С 2017 года наметился рост цены за кило собранного хлопка. Тогда она составляла 450 сумов за кг до выполнения 60 процентов к плану, 500 сумов – до 80 процентов, далее – 700 сумов за килограмм «белого золота».

В 2018 году, соответственно, оплата составила 650, 850, 1000 сумов.

Доплата, но не в Каракалпакстане

Более того, начиная с 2017 года, согласно постановлению Кабмина РУз, в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Джизакской областях за каждый килограмм собранного хлопка-сырца дополнительно выплачивалась по 100 сумов.

В прошлом году в список была включена и Ташкентская область. При этом цена увеличилась до 150 сумов.

Кроме того, в названных регионах за каждый собранный килограмм предусматривалось еще 150 сумов на питание. Всего – 300 сумов. На эти цели из Фонда государственной поддержки сельского хозяйства Министерства финансов было выделено 246 млрд сумов.

Все это явилось важным подспорьем в заинтересованности сборщиков. Но почему-то Республики Каракалпакстан в вышеназванном списке не оказалось.

Ведь Приаральский регион, являясь самым северным хлопкосеющим районом в мире, по средним показателям и условиями сельского хозяйства находится в гораздо худшем положении, чем вышеназванные области. Особенно северные районы Каракалпакстана.

На урожай влияют соляные бури, высокий перепад дневной и ночной температур, часто наблюдаемая нехватка воды и многое другое.

Каракалпакский хлопкороб, особенно из вышеназванных южных районов, берет хлопковый надел исключительно по двум причинам: во-первых, из-за стеблей, которые зимой пойдут на отопление дома и на тандыр – печь хлеб; во-вторых, чтобы заработать немного наличных денег при сборе урожая.

Несмотря на повышение цены за сбор хлопка, каракалпакский дехканин все еще считает ее низкой.

Поэтому на последней стадии сбора, когда коробочки мельчают и часто приходится собирать те, что остались от предыдущих проходов, сборщик просто перестает выходить в поле: невыгодно.

Оставшиеся мелкие коробочки вместе со стеблями выкорчевываются и привозятся ко двору.

Житель Кегейлийского района Каракалпакстана, назвавшийся Жолдасом, говорит: «А что делать, если больше половины аулов отрезаны от природного газа, поэтому стебли идут на топливо, а неубранные коробочки с хлопком – на корм скоту».

Каждый сельский житель, непосредственно занятый на выращивании хлопчатника, обычно имеет скот при дворе. А скот надо кормить. Вот и дехканин всю зиму выбирает оставшиеся части хлопка от стебля для прокорма скоту.

Ведь жмых от тех же семян хлопчатника стоит на базаре 3500 сумов за кило. Поэтому сельчанин просто отвезет стебли с неубранными коробочками продавать на дровяной базар. Круг замыкается.

Что предлагается?

Необходимо внести по результатам завершения сезона сбора хлопка фермерским хозяйствам дополнительное вознаграждение «за чистое поле».

Поставить дело под общественный контроль, а сумму вознаграждения строго и честно распределить между сборщиками.

Ибо «чистое поле» – это не только материальный вопрос, но и морально-нравственный.

Но могут ли чиновники от сельского хозяйства осуществить предлагаемое, если, по данным не пожелавшего представиться работника отдела хлопководства Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, на сегодняшний день, 6 сентября, даже не определена цена за сбор килограмма хлопка урожая 2019 года…