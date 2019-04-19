Почему хоким Ташкента не пошел на диалог? Эх, поздно сообщили…

Хокимият Ташкента посоветовал правозащитникам, пытающимся примирить главу города с застройщиком, основательнее подойти к организации встречи.

Хокимият Ташкента отреагировал на сообщение в прессе о том, что глава городской администрации Джахонгир Артыкходжаев проигнорировал встречу с представителями гражданского общества, зарубежными дипломатами и предпринимателем Мухаммадбабуром Ходжаевым, прошедшую в столице Узбекистана 15 апреля.

В сообщении, опубликованном на официальной странице городского хокимията в сети Facebook ночью 18 апреля, пресс-служба объяснила, что причиной отсутствия на встрече Джахонгира Артыкходжаева стало слишком позднее уведомление о ней.

«Приглашение на данное мероприятие, датированное 12 апреля, было оставлено в канцелярии хокимията города Ташкента утром 15 апреля. Согласно регламенту работы хокимията, принятые в течение дня обращения, приглашения и письма регистрируются, определяются ответственные лица и передаются в секретариат хокима. Собранная корреспонденция в конце дня докладывается хокиму для получения соответствующих поручений и указаний», – говорится в сообщении.

Разногласий можно было бы избежать, если бы организаторы учли, что рабочий график хокима определяется заранее, и согласовали день встречи с ответственными лицами хокимията, заверил хокимият.

Диалог не состоялся

Встреча, о которой идет речь, прошла в Ташкенте 15 апреля. На ней в неформальной обстановке обсуждались темы сноса жилья и давления на частного инвестора Мухаммадбабура Ходжаева, пытающегося защитить от сноса дома, построенные в столице на его средства.

О конфликте с властями, пытающимися добиться этого в том числе и в суде, застройщик рассказал СМИ. Это породило ответную реакцию хокимията, который стал готовить телевизионные сюжеты и публикации, направленные против бизнесмена.

В них Ходжаев увидел много фальсификаций: были показаны не его дома, а интервью давали люди, вообще там не проживающие.

Обо всем этом застройщик рассказал на встрече 15 апреля, подкрепив свои слова доказательной базой. Приглашения на нее, как сообщили организаторы, были направлены в Агентство по информации и массовым коммуникациям и в городскую администрацию.

Шухрат Ганиев: «Мы попытались создать подобный неформальный формат взаимодействия между гражданским обществом, предпринимателями и властью…»

Однако и те и другие чиновники эту встречу пропустили.

«Мы попытались создать подобный неформальный формат взаимодействия между гражданским обществом, предпринимателями и властью, где бы в незабюрократизированной форме за столом переговоров говорилось бы о проблемах, прежде чем их выносить на суд общественности», – сказал тогда о целях мероприятия руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев, выступивший одним из его инициаторов.

Организаторы изначально заявили о неформальности проведения диалога. И это не смутило представителей посольства США, Международной организации труда, Human Rights Watch, правозащитников и журналистов, пришедших на данное мероприятие.

Хоким не ездит на неизвестные встречи

Однако в своем сообщении городская администрация выразила сомнения в серьезности подобного подхода и вообще в легальности деятельности правозащитной организации.

«Советовали бы инициаторам встречи в следующий раз подготовиться к подобному мероприятию более основательно, поскольку вероятность того, что хоким поедет на неизвестную встречу, организованную неизвестной организацией, является мизерной», – говорится в сообщении.

В то же время хокимият города заверил в своей открытости для диалога и выразил готовность сотрудничать с правозащитниками, международными организациями и дипломатическим корпусом по актуальным вопросам, обсуждать существующие проблемы и участвовать в их устранении.

Дело за хокимом

На искренность этого посыла надеются и гражданские активисты. Они намерены продолжить свои попытки усадить за стол переговоров конфликтующие стороны.

Свои услуги в качестве посредников теперь готовы предложить еще две крупные правозащитные организации в Узбекистане. Это Общество прав человека Узбекистана (ОПЧУ) и «Эзгулик».

Как сказал в интервью Ц-1 Шухрат Ганиев, занимающийся правозащитной деятельностью на протяжении 19 лет, надежда на урегулирование конфликта все еще имеется. Однако теперь гражданское общество ждет шаг навстречу от хокима.

«Наша цель – избежание информационной войны. Надеемся, что опубликованное сообщение хокимията не является желанием остаться на ее тропе. Мы по-прежнему хотим создать диалог и в целом оценить роль гражданского общества в стране», – сказал, комментируя ситуацию, правозащитник.

Он подчеркнул, что участники и медиаторы диалога готовы подождать, когда хоким Ташкента найдет место в своем плотном графике для встречи с ними.

«Мы понимаем и уважаем его загруженность, поэтому готовы подождать, когда он сам назначит время и место для встречи, исходя из своего графика», – заключил Ганиев.