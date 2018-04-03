Пресс-служба признает: «шоу для президента» в Джизакской области имело место

Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов заверил, что Шавкат Мирзиёев знает о показухе во время его поездок по стране.

Комил Алламжонов 2 апреля во время прямого эфира в Facebook ответил на вопросы пользователей о поездке главы государства Шавката Мирзиёева в Джизакскую область.

30 марта президент посетил текстильный комбинат в Зарбдарском районе, где роль швей исполнили местные студентки, – об этом сообщило радио «Озодлик».

По словам Алламжонова, данные о том, что студентки колледжей исполнили роль молодежи, обеспеченной работой, не совсем достоверны.

«Об этом (привлечение студенток к работе во время визита президента. – Прим. Ц-1) мы в курсе. Этот цех был построен на пустом месте в течение десяти месяцев. Сейчас цех не начал работу на 100-процентную мощность, – заявил он. – В этой связи безработные женщины и студентки колледжей практикуются и готовятся к полноценному запуску швейного цеха».

Алламжонов призвал журналистов и сограждан к терпению. Он отметил, что проблемы, накопившиеся за долгие годы, нельзя решить за день, неделю или месяц.

«Президент знает о показухе»

Глава пресс-службы главы государства заверил, что в Администрации президента в курсе, как местные власти готовятся к приезду Шавката Мирзиёева. В частности, речь идет об установке однодневных теплиц и спешном асфальтировании дорог.

Вместе с тем он подчеркнул, что теплицы, расположенные вдоль дороги, которые видел президент в Джизакской области, невозможно установить за один день.

«Если же теплицы были демонтированы после уезда президента, если есть какие-либо доказательства, что они были временными, просим предоставить доказательства… Это неправильно, так не должно быть!» – заключил он.

В отношении асфальта, спешно укладываемого к приезду президента во время дождя, он отметил, что это временная мера, которая создается и для местных жителей, а не только ради президента. И администрация главы государства в курсе этого.

В марте Алламжонов заявил, что изучает причины смерти учительницы из Самаркандской области Дианы Еникеевой, погибшей во время принудительной уборки дороги перед приездом Шавката Мирзиёева.