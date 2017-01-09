Президент Мирзиёев начал строительство рабочего офиса и резиденции

В столице Узбекистана Ташкенте началось строительство офиса и резиденции для нового президента Шавката Мирзиёева.

Здание, в котором будет работать Шавкат Мирзиёев, расположится в центре Ташкента между улицами Шарафа Рашидова и Бешёгоч, его строительство началось 5 января.

Мирзиёев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Как сообщали местные СМИ, там будет размещен Музей покойного лидера.

Рабочее место Мирзиёева будет находиться буквально за «Ок сароем», на территории, которую в аппарате президента называли «хоздвор».

Новый глава узбекского государства также решил не занимать резиденции «Дурмень» и «Кок сарай» («Зеленый дворец»), где проживал Каримов. Для него началось строительство отдельной резиденции на улице Великий шелковый путь в Ташкенте рядом с правительственными стационарами 1, 2, 3, которые в народе называют «нулевка».

Сейчас президент Мирзиёев руководит страной из кабинета, организованного на втором этаже здания Сената Олий Мажлиса (парламент) на площади независимости в Ташкенте.