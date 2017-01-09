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    Президент Мирзиёев начал строительство рабочего офиса и резиденции

    В столице Узбекистана Ташкенте началось строительство офиса и резиденции для нового президента Шавката Мирзиёева.

    Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ташкенте; фото: tass.ru
    Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ташкенте; фото: tass.ru

    Здание, в котором будет работать Шавкат Мирзиёев, расположится в центре Ташкента между улицами Шарафа Рашидова и Бешёгоч, его строительство началось 5 января.

    Мирзиёев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Как сообщали местные СМИ, там будет размещен Музей покойного лидера.

    Рабочее место Мирзиёева будет находиться буквально за «Ок сароем», на территории, которую в аппарате президента называли «хоздвор».

    Новый глава узбекского государства также решил не занимать резиденции «Дурмень» и «Кок сарай» («Зеленый дворец»), где проживал Каримов. Для него началось строительство отдельной резиденции на улице Великий шелковый путь в Ташкенте рядом с правительственными стационарами 1, 2, 3, которые в народе называют «нулевка».

    Сейчас президент Мирзиёев руководит страной из кабинета, организованного на втором этаже здания Сената Олий Мажлиса (парламент) на площади независимости в Ташкенте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Кук сарой Ок сарой Олий Мажлис президент резиденция Ташкент Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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