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    • Узбекистан

    Президент Узбекистана будет вести прием граждан

    В Ташкенте на пересечении улиц Караташ и Фурката 1 апреля ожидается открытие приемной президента Шавката Мирзиёева, где он будет вести прием граждан.

    Новое здание премной президента РУз; фото: Ц-1
    Новое здание премной президента РУз; фото: Ц-1

    Об этом сообщил заведующий Народной приемной Администрации президента Республики Узбекистан Бахтиер Джамалов.

    Как рассказал чиновник, с первыми записавшимися в очередь президент Мирзиёев встретится лично и заслушает их просьбы и жалобы.

    Затем подобные приемы будут организованы в виде онлайн-трансляции, при возможности – и личной беседы.

    Капитально отремонтированное здание, где будет размещена приемная президента, оснащено необходимым видеооборудованием, там имеются залы приема и ожидания, а также все условия для организации и проведения телемостов, рассказал Бахтиер Джамалов.

    На двери здания, которое пока еще прикрыто белой тканью, уже есть график приема граждан президентом, а также сведения о приеме, который будут осуществлять другие руководители правительства республики.

    Как сообщил Джамалов, в данный момент для приема президентом отобрано 20 обращений граждан. Со всеми ними Мирзиёев встретится лично.

    Источник:Ц-1
    Темы: Шавкат Мирзиёев
    Теги: президент Узбекистана Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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