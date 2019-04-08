Рифат Гумеров / Хоким ты был, хоким ты и остался…

Когда президент Шавкат Мирзиёев призвал чиновников прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова, его призыв тут же был отмечен бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации…

Попробовали бы чиновники не похлопать…

Будут хлопать, сколько ни запрещайте, господин президент!

Больше они ничего не умеют!

Как в песне из мультфильма «Бременские музыканты»:

«Ну-ка все вместе уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши…»

И зал разразился бурными непрекращающимися овациями!!!

Как желанны и сладки эти аплодисменты, а как же без них? Ведь без них жизнь теряет сладость и смысл…

Мирзиёев, что, и в самом деле не понимает, почему так происходит, или лукавит? Чиновники полностью зависят от милости президента: боятся они его просто как огня, потому и хлопают в ладоши. А на народ им плевать: от людей они же не зависят.

Все, как один, – с блокнотами и ручками (и это ХХI век!). Записывают, казалось бы, каждое слово, пожирая начальство преданными заплывшими глазками, кивая согласно – после каждого абзаца! – головами. Разражаясь бурными, продолжительными аплодисментами.

Так что это очередная пропагандистская уловка, причем настолько низкокачественная, что смешно. Или это просто первоапрельская шутка?

Критика

Во всем мире критика – это основа основ любого прогресса во всех сферах. Режиссер, поставив спектакль, с нетерпением ожидает театральную критику, чтобы понять, как стать лучше.

Любая самая революционная научная идея должна пройти этап критического анализа, перед тем как на ее основе начнутся технические работы или теоретические исследования.

Любой политик в развитой стране прислушивается к критике своих промежуточных достижений, чтобы грамотно и своевременно скорректировать дальнейшую работу. Критика – это краеугольный камень эволюции человека.

Дорогие министры, раисы и хокимы, если кто-то предоставляет вам грамотную и обоснованную аналитическую критическую оценку, хватайтесь за нее! Это ваш единственный путь к развитию.

Воспитать нацию покорных соглашателей нетрудно. Но если это ваша цель и стратегия, то вы нашей стране НЕ НУЖНЫ.

Нашей стране нужны прогрессивные чиновники и деятели, впитывающие критику как губка!

А пока фразу «вы слишком много критикуете» я буду воспринимать исключительно как комплимент.

Смех есть отрицание

Над чем же она смеется, что отрицает?

Над глупостями, пороками, недостатками.

Высмеивать их – значит совершенствоваться, очищаться, становиться мудрее.

Если в народе перестанут раздаваться шутки, юмор, анекдоты – это значит, что нация больна. Надо смеяться над пороками, трудностями, неурядицами жизни – и тогда они перестанут брать нас за горло.

Чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость и распространять ее по всей стране. Если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может, проржавеют, писал Фазиль Искандер.

Посадят или отнимут?

Основное отличие режима Шавката Мирзиёева от режима Ислама Каримова: при Каримове сажали, при Мирзиёеве – отнимают недвижимость. Что для вас лучше: если вас посадят или отнимут ваш дом или квартиру?

Отнимут и посадят? Или посадят и отнимут?

Короче, жизнь идет!!! Город растет!!!

Арипов требует пополнять казну!!!

Мирзиёев требует СИТИ!!!

Народ хочет просто жить!!!

Только успевай платить!!!

Заболеешь – плати!

За образование – плати!

За продукты – с НДС плати!

За бешеные цены по коммуналке – плати!

Ну все для народа, а народ вечно недоволен!!!

К нам сами приходят народные приемные и спрашивают наши проблемы!!!

Ну не жизнь, а рай!!!

Рифат Гумеров – литератор и режиссер из Ташкента