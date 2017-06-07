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    Рустам Азимов вышел на работу в «Узбекинвест»

    Уволенный вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов сегодня представлен сотрудникам Национальной страховой компании «Узбекинвест» в качестве гендиректора.

    Рустам Азимов, генеральный директор "Узбекинвеста", коллаж: Ц-1
    Рустам Азимов, генеральный директор «Узбекинвеста», коллаж: Ц-1

    Новоназначенный генеральный директор страховой компании сегодня вышел на новое место работы, был представлен коллективу, который тепло его принял. Об этом Ц-1 рассказал сотрудник «Узбекинвеста» Батыр Кадыров, помощник заместителя директора.

    По его информации, прежний директор страховой компании Фахридтин Саидахмедов переведен на работу в Кабинет министров Узбекистана – в Комплекс по вопросам макроэкономического развития на должность главного специалиста.

    Сайт Кабмина сообщил об увольнении

    6 июня на правительственном сайте появились сообщения об увольнении Азимова с должности заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, руководителя Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций и о назначении его генеральным директором Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

    В тот же день Азимов был оперативно вычеркнут из списка заместителей премьер-министра Узбекистана – в алфавитном указателе сотрудников госорганов он уже значится как гендиректор «Узбекинвеста».

    В пресс-службе Кабинета министров Узбекистана Ц-1 не объяснили причин увольнения Азимова, но признали, что президент часто критиковал его работу, не скрывая недовольства.

    «Узбекинвест» страхует иностранных инвесторов

    Вверенное Азимову совместное предприятие «Узбекинвест Интернэшнл» было создано в 1994 году Минфином Узбекистана и Нацбанком ВЭД (внешней экономической деятельности). Изначально компания предоставляла иностранным инвесторам страховую защиту от политических рисков.

    На сегодняшний день «Узбекинвест» – официальное страховое агентство правительства страны по страхованию экспорта и инвестиций, в том числе личных капиталовложений иностранных инвесторов. Кроме того, компания предоставляет все виды услуг страхования.

    Прежний директор – Фахриддин Саидахметов возглавлял компанию с сентября 2005 года.

    Мирзиёев остался наедине с Иноятовым

    На место Рустама Азимова в Кабмине был назначен экс-замминистра финансов Джамшид Кучкаров.

    Рустам Азимов работал в правительстве с 1998 года, его называли одним из возможных преемников первого президента Узбекистана Ислама Каримова. После смерти которого и прихода к власти Шавката Мирзиёева Рустам Азимов стал терять влияние в правительстве, регулярно подвергался критике и в итоге был уволен.

    Шавкат Мирзиёев отодвинул одного из двух человек, с которыми фактически разделял власть в стране, говорится в комментарии агентства Рейтер по поводу увольнения Азимова, которого на Западе считали «знаменосцем реформ».

    Второй из тех, с кем нынешнему президенту приходится разделять власть, – глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов.

    Отстранение Азимова свидетельствует о том, что президент решил лично контролировать программу осторожных экономических изменений в стране, пишет Рейтер.

    По данным источников агентства, у реформатора Мирзиёева возникли разногласия с осторожным Иноятовым по темпам введения свободной валютной конвертации.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: вице-премьер-министр правительство Узбекистана Рустам Азимов уволен Узбекинвест Шавкат Мирзиеев
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