С 1 июля в Ташкенте вводится усиленный режим безопасности

70% сил общественного порядка в качестве эксперимента будут патрулировать улицы и дворы Ташкента согласно реализации концепции «Безопасная столица».

С 1 июля в трехсменный режим патрулирования Ташкента с 16:00 до 8:00 задействуют 70% сил обеспечения общественного порядка строевых подразделений, Национальной гвардии, а также дружинников, сказано в постановлении президента Узбекистана от 19 июня.

Ночное патрулирование призвано улучшить криминогенную ситуацию в столице, так как около половины преступлений совершается в темное время суток.

В каждой махалле планируется организовать группы дружинников. В их ряды могут вступить горожане, связывающие свое будущее со службой в силовых структурах.

C 1 августа 2018 года сотрудников органов внутренних дел будут поощрять премиями до 50% от размера заработной платы за пресечение или раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также задержание разыскиваемых лиц.

Ранее президент РУз Шавкат Мирзиёев раскритиковал органы правопорядка за работу по профилактике правонарушений и сотрудничество с представителями общественности. Глава государства предложил разработать соответствующую «дорожную карту», предусматривающую мероприятия по предупреждению преступлений «с учетом каждого региона».