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    • Узбекистан

    Саида Мирзиёева недоступна для прессы… даже по формальным вопросам

    Пресс-служба президента Узбекистана не ответила на запрос Ц-1 об интервью с Саидой Мирзиёевой и просьбу пролить свет на ее образование и опыт работы.

    Саида Мирзиёева в Буке в апреле 2019 года; фото: Facebook
    Саида Мирзиёева в Буке в апреле 2019 года; фото: Facebook

    Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, где с апреля на позиции заместителя директора работает старшая дочь президента Саида Мирзиёева, выступает за открытый диалог власти и СМИ.

    К этому особенно призывает новая чиновница Саида. 28 мая на конференции в Ташкенте она заявила, что те главы министерств, ведомств и хокимиятов в Узбекистане, которые не наладят работу пресс-служб и связи со СМИ, могут потерять работу.

    Активность Мирзиёевой, властные полномочия, позволяющие ей угрожать даже министрам, а также высказанные ею слова о важности свободного доступа к информации, вызвали интерес многих людей к дочери президента РУз.

    Согласно статистике поисковика «Яндекс», за последние 30 дней запрос «Саида Мирзиёева» был задан 4589 раз; «Саида Мирзиёева биография» – 247 раз.

    Публика интересуется и младшей сестрой Саиды – Шахнозой, которая с января 2018 года занимает должность заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного образования (МДО) РУз. Но на мероприятиях с ее участием Шахноза затмевает даже министра МДО.

    Соответственно в «Яндексе» запрос «Шахноза Мирзиёева» за последние 30 дней был задан 1253 раза; «Шахноза Мирзиёева биография» – 84 раза.

    Шахноза Мирзиёева на встрече с возвращенными из Сирии; фото: vesti.uz
    Шахноза Мирзиёева на встрече с возвращенными из Сирии; фото: vesti.uz

    Поисковик Google определяет, что новый тренд на дочерей Шавката Мирзиёева появляется, когда о них начинают говорить СМИ. Очевидно, что информации СМИ не хватает, и люди начинают самостоятельные поиски дополнительных данных.

    На самом деле поиск биографий дочерей Мирзиёева ничего не дает. В Сети нет информации ни об их образовании, ни об опыте работы, даже в качестве волонтеров. Ничего нет.

    Даже данных, сколько им лет.

    Ц-1 в понедельник, 10 июня, сделал запрос в пресс-службу президента Узбекистана, в то самое агентство, где работает старшая Саида, с просьбой об интервью с ней по телефону или личное, при встрече.

    А уже сейчас для подготовки к интервью пресс-службу попросили прислать официальную биографию Мирзиёевой, с общей информацией о возрасте чиновницы, образовании, опыте работы, семейном положении.

    Но никакого ответа не последовало.

    В то же время, Узбекистану было известно об образовании дочерей первого президента страны Ислама Каримова. Их полные биографии доступны в Википедии, на их персональных сайтах и независимых платформах.

    Обе – Гульнара и Лола — получили высшее образование, есть люди в стране, которые помнят их студентками ташкентских вузов.

    Гульнара училась в ТашГУ, а затем в Технологическом институте моды, Институте экономике при Академии наук, плюс к этому она получила степень магистра искусств в Гарвардском университете США.

    Лола Каримова-Тилляева, как сообщает Википедия, получила учёную степень магистра по международному праву в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте, а позже степень кандидата психологических наук в Ташкентском государственном университете.

     

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Дочери президента Шавката Мирзиёева, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Саида Мирзиёева Шавкат Мирзиеев Шахноза Мирзиёева
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