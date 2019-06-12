Саида Мирзиёева недоступна для прессы… даже по формальным вопросам

Пресс-служба президента Узбекистана не ответила на запрос Ц-1 об интервью с Саидой Мирзиёевой и просьбу пролить свет на ее образование и опыт работы.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, где с апреля на позиции заместителя директора работает старшая дочь президента Саида Мирзиёева, выступает за открытый диалог власти и СМИ.

К этому особенно призывает новая чиновница Саида. 28 мая на конференции в Ташкенте она заявила, что те главы министерств, ведомств и хокимиятов в Узбекистане, которые не наладят работу пресс-служб и связи со СМИ, могут потерять работу.

Активность Мирзиёевой, властные полномочия, позволяющие ей угрожать даже министрам, а также высказанные ею слова о важности свободного доступа к информации, вызвали интерес многих людей к дочери президента РУз.

Согласно статистике поисковика «Яндекс», за последние 30 дней запрос «Саида Мирзиёева» был задан 4589 раз; «Саида Мирзиёева биография» – 247 раз.

Публика интересуется и младшей сестрой Саиды – Шахнозой, которая с января 2018 года занимает должность заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного образования (МДО) РУз. Но на мероприятиях с ее участием Шахноза затмевает даже министра МДО.

Соответственно в «Яндексе» запрос «Шахноза Мирзиёева» за последние 30 дней был задан 1253 раза; «Шахноза Мирзиёева биография» – 84 раза.

Поисковик Google определяет, что новый тренд на дочерей Шавката Мирзиёева появляется, когда о них начинают говорить СМИ. Очевидно, что информации СМИ не хватает, и люди начинают самостоятельные поиски дополнительных данных.

На самом деле поиск биографий дочерей Мирзиёева ничего не дает. В Сети нет информации ни об их образовании, ни об опыте работы, даже в качестве волонтеров. Ничего нет.

Даже данных, сколько им лет.

Ц-1 в понедельник, 10 июня, сделал запрос в пресс-службу президента Узбекистана, в то самое агентство, где работает старшая Саида, с просьбой об интервью с ней по телефону или личное, при встрече.

А уже сейчас для подготовки к интервью пресс-службу попросили прислать официальную биографию Мирзиёевой, с общей информацией о возрасте чиновницы, образовании, опыте работы, семейном положении.

Но никакого ответа не последовало.

В то же время, Узбекистану было известно об образовании дочерей первого президента страны Ислама Каримова. Их полные биографии доступны в Википедии, на их персональных сайтах и независимых платформах.

Обе – Гульнара и Лола — получили высшее образование, есть люди в стране, которые помнят их студентками ташкентских вузов.

Гульнара училась в ТашГУ, а затем в Технологическом институте моды, Институте экономике при Академии наук, плюс к этому она получила степень магистра искусств в Гарвардском университете США.

Лола Каримова-Тилляева, как сообщает Википедия, получила учёную степень магистра по международному праву в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте, а позже степень кандидата психологических наук в Ташкентском государственном университете.