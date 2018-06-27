Шавкат Мирзиёев назначил нового главу компании «Узавтосаноат»

Президент РУз Шавкат Мирзиёев заявил на совещании 26 июня, что председатель правления АК «Узавтосаноат» Умиджан Салимов не поборол коррупцию и кумовство в автомобильной отрасли.

Новым главой компании стал бывший прокурор Шавкат Умурзаков. В интервью «Ахборот 24» он сказал, что у него есть «особое поручение» от президента по чистке кадров в отечественном автопроме.

На совещании Шавкат Мирзиёев раскритиковал отрасль за убыточность.

«В системе акционерной компании «Узавтосаноат» много задолженностей. Несколько предприятий завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по ее снижению», – цитирует пресс-служба президента РУз слова главы государства.

Шавкат Мирзиёев поручил снизить себестоимость автомобилей и запчастей, повысить уровень локализации производства и сократить объемы импорта.

На совещании была поставлена задача по созданию концепции развития автопрома Узбекистана с акцентом на клиентоориентированность.

В мае нынешнего года президент раскритиковал завод GM Uzbekistan в Асаке. Дескать, предприятие работает для галочки: нет конкуренции, государство предоставляет налоговые и таможенные льготы, но уровень локализации остается низким.