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    Шавкат Мирзиёев не поедет на саммит ШОС в Китай

    В Циндао 610 июня соберутся главы России, Китая, Ирана, Казахстана и Кыргызстана, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

    Шавкат Мирзиёев на ташкентской конференции по Афганистану; фото: УзА
    Шавкат Мирзиёев на ташкентской конференции по Афганистану; фото: УзА

    «В период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина приедут лидеры России, Ирана, Казахстана и Кыргызстана, сказал министр иностранных дел КНР Ван И. Главы государств членов ШОС подпишут совместное коммюнике, а также десять документов о сотрудничестве».

    Как пишет ТАСС, речь идет о Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на ближайшие десять лет и программе взаимодействия в области безопасности.

    Участие лидеров других стран, входящих в ШОС, в МИД КНР не подтвердили.

    Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 910 июня в городе Циндао на востоке Китая. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

    Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

    Темы: Китай в Центральной Азии, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шанхайская организация сотрудничества
    Теги: Китай саммит ШОС Шавкат Мирзиеев
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