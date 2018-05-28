Шавкат Мирзиёев не поедет на саммит ШОС в Китай

В Циндао 6–10 июня соберутся главы России, Китая, Ирана, Казахстана и Кыргызстана, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

«В период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина приедут лидеры России, Ирана, Казахстана и Кыргызстана, – сказал министр иностранных дел КНР Ван И. – Главы государств – членов ШОС подпишут совместное коммюнике, а также десять документов о сотрудничестве».

Как пишет ТАСС, речь идет о Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на ближайшие десять лет и программе взаимодействия в области безопасности.

Участие лидеров других стран, входящих в ШОС, в МИД КНР не подтвердили.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 9–10 июня в городе Циндао на востоке Китая. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.