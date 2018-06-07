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    Шавкат Мирзиёев не пропустит заседание ШОС

    Президент РУз после непродолжительной паузы подтвердил свое участие на 18-м заседании Совета глав государствчленов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

    Главы стран-членов ШОС в Астане 9 июня 2017 года; фото: kremlin.ru
    Главы стран-членов ШОС в Астане 9 июня 2017 года; фото: kremlin.ru

    Саммит ШОС состоится 9–10 июня в китайском Циндао. Шавкат Мирзиёев приедет в КНР днем ранее, сообщает национальное информагентство УзА.

    Ранее МИД КНР сообщал, что участие в саммите подтвердили лидеры России, Ирана, Казахстана и Кыргызстана.

    «По итогам заседания планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 20192021 годы, план действий на 20182022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, совместное обращение к молодежи и другие документы», отмечает УзА.

    Участники заседания выберут страну председателя ШОС на 20182019 годы, утвердят кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации на последующие три года.

    Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

    Темы: Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шанхайская организация сотрудничества
    Теги: Узбекистан Шавкат Мирзиеев ШОС
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