Шавкат Мирзиёев не пропустит заседание ШОС

Президент РУз после непродолжительной паузы подтвердил свое участие на 18-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Саммит ШОС состоится 9–10 июня в китайском Циндао. Шавкат Мирзиёев приедет в КНР днем ранее, сообщает национальное информагентство УзА.

Ранее МИД КНР сообщал, что участие в саммите подтвердили лидеры России, Ирана, Казахстана и Кыргызстана.

«По итогам заседания планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 годы, план действий на 2018–2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, совместное обращение к молодежи и другие документы», – отмечает УзА.

Участники заседания выберут страну – председателя ШОС на 2018–2019 годы, утвердят кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации на последующие три года.

Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.