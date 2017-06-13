Шавкат Мирзиёев: «Я тебя породил, я тебя и…»

Президент Узбекистана уволил хокима Самаркандской области Химмата Окбутаева «за безразличие и бездействие». Это первый региональный руководитель, назначенный и уволенный Мирзиёевым.

12 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности хокима Самаркандской области Химмата Окбутаева за «серьезные недостатки и упущения».

Глава государства в рамках видеоселекторного совещания по предварительному анализу итогов социально-экономического развития страны в первой половине 2017 года посетовал на «безразличие и бездействие» руководства Самаркандской области, где он побывал на минувшей неделе.

За полгода у власти…

Как было сказано в новостной передаче «Ахборот», Окбутаев не сумел наладить тесное взаимодействие со своими заместителями, администрациями подчиненных ему городов и районов, а также руководителями региональных ведомств.

По словам президента, Окбутаев за полгода у руля Самаркандской области не решил актуальные для региона проблемы и не прислушался к мнению общественности и руководителей.

Из-за этого сорвались освоение инвестиционных средств, рост экспортного потенциала и крупные строительные проекты.

Сам Мирзиёев в ходе визита в Самаркандскую область встретился с фермерами и дехканами и лично ознакомился со строительством льготного жилья, показав будущему руководителю области модель управления и поведения.

Готов признать ошибку

К слову, преемником проштрафившегося Окбутаева стал Туробжон Джураев, пишет UZ24.

Джураев известен тем, что был снят с поста хокима Кашкадарьинской области после резкой критики со стороны первого президента Ислама Каримова в 2013 году. Двумя годами ранее Джураев, будучи главой Сурхандарьинской области, фактически довел одного из местных фермеров до суицида.

Окбутаев же был назначен хокимом Самаркандской области в декабре 2016 года по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Прежний хоким региона Зойир Мирзаев возглавил Министерство сельского и водного хозяйства и был назначен вице-премьером.

За полгода президентства Шавкат Мирзиёев произвел массовые кадровые перестановки.

Во власть вернулись некогда опальные чиновники, своих должностей лишились руководители семи областей, ряда министерств и ведомств, структурные и кадровые изменения произошли в силовых органах.

Однако скоропостижная отставка Окбутаева стоит особняком в этом ряду. Дело в том, что Мирзиёев публично уволил своего ставленника, которого он рекомендовал в декабре 2016 года на съезде Кенгаша народных депутатов Самаркандской области.

Очевидно, что отставка Окбутаева станет сигналом для других руководителей – как «каримовских», так и «мирзиёевских».

Президенту важнее реальное исполнение его указов и поручений, а не «формальщина», на что он жаловался ранее, и он готов действовать, если надо, по-гоголевски.

Для этого Мирзиёев готов закрывать глаза на «темную репутацию» чиновников и, если понадобится, признавать свои кадровые ошибки.