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    • Узбекистан

    Шухрат Ганиев: пять причин отменить бойкот узбекского хлопка

    Руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра выступает против навешивания ярлыков в правозащитном сообществе Узбекистана и высказывает аргументы в пользу отмены хлопкового бойкота.

    Хлопок Узбекистана

    Дискуссия об отмене бойкота хлопка, произведенного в Узбекистане, расколола правозащитное сообщество страны на два лагеря. Одни выступают за сохранение ограничений, другие – за их снятие.

    Ц-1 ранее сообщал, что 18 апреля правозащитники встретились за «круглым столом» в офисе Международной организации труда (МОТ) в Ташкенте для согласования общих позиций по данному вопросу и подписания обращения о снятии бойкота.

    Бойкот узбекского хлопка начал расширяться с 2008 года, когда коалиция из ряда международных правозащитных организаций объединилась в Cotton campaign («Хлопковая кампания») и начала кампанию за отмену детского и принудительного труда в узбекском хлопководстве.

    К настоящему дню 313 текстильных компаний и производителей одежды в мире взяли и сохраняют обязательство сознательно не использовать хлопковое сырье из Узбекистана.

    Здесь список мировых брендов, бойкотирующих узбекский хлопок, среди них такие компании, как Adidas, Amazon, Burberry, Balenciaga, Kelvin Klein, Nike, H&M, Gap, Gucci, Disney и другие.

    На встрече активистов Узбекистана в Ташкенте прийти к консенсусу не удалось. Откровенный разговор стал поводом для выражения подозрений и критики одних правозащитников в адрес других.

    Без обвинений и выпадов

    Однако руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев, являющийся активным сторонником снятия бойкота, считает, что правозащитному сообществу пора отказаться от навешивания оппонентам каких-либо ярлыков и продолжать вести взвешенную аргументированную дискуссию.

    «У нас не одно мнение, навязанное сверху или из-за рубежа, а палитра мнений, где каждый из нас может аргументировать свою позицию. Это очень важно для нашего сообщества сегодня. У нас недостаток дискуссий. Однако они должны быть переведены с обвинительного уклона на равную позицию аргументаций», – говорит Ганиев в интервью Ц-1.

    По мнению правозащитника, Узбекистан сегодня действительно меняется. Медленно и не всегда успешно, но изменения происходят. А разделение гражданского сообщества по типу «проправительственный» или «антиправительственный» снова отбрасывает общество в прошлое.

    «Трудно представить, что кто-то из правозащитников в Узбекистане, переживших 27 лет репрессий, готов продать свои принципы и позиции. Этого не происходит. Поэтому под обращением о снятии бойкота подписались и активисты, отсидевшие по 12 лет в колонии «Жаслык», и патриарх правозащитного движения страны Талиб Якубов», – говорит Шухрат Ганиев.

    Что же касается хлопкового бойкота, Ганиев приводит свои доводы относительно его отмены.

    По мнению правозащитника, бойкот сделал все, что было возможно сделать в тот момент, когда он действительно был необходим.

    1. Нет прежней мобилизации миллионов

    Это был режим ныне покойного первого президента РУз Ислама Каримова, когда мобилизация на сбор хлопка достигала тотальных масштабов. В то время на поля принудительно отправляли до трех миллионов человек, кроме того, на сборе хлопка повсеместно применялся детский труд.

    В рамках законодательства, в подзаконных актах выпускались документы, которые позволяли местным властям и руководству любых организаций применять на законном основании тотальную мобилизацию на сбор хлопка.

    «В тот период бойкот был необходим, и я тогда был одним из активных сторонников его применения. Сегодня же статистика говорит о другом: 170 тысяч человек, которые, возможно (!), могут оказаться под риском принудительного труда», – объясняет правозащитник.

    Эта разница в динамике и предопределяет отношение Ганиева к бойкоту. На его взгляд, системности, во всяком случае в принудительном труде, не наблюдается.

    На сегодняшний день также отменены все вышеупомянутые подзаконные акты и указы, и ни один из руководителей не выпустит ни одну официальную бумагу для своих сотрудников о мобилизации на хлопок, уверяет он.

    2. Узбекский хлопок – под иным брендом

    Однако, несмотря на бойкот, узбекский хлопок все равно используется мировыми компаниями, отмечает правозащитник. Но при этом сотни тысяч фермеров в стране теряют значительные выгоды.

    «Узбекистан старается экспортировать свой хлопок в виде сырья или волокна через такие страны, как Бангладеш, Дубай, пытаясь завуалировать его происхождение из-за бойкота», – отмечает он.

    Страна теряет живую валюту, инвестиции, бренд, а прибыль сотен тысяч узбекских фермеров и сельских работников в хлопковом секторе просто передается посредникам из других стран.

    3. Западные организации наведут порядок

    Хлопковый сектор не развивается. Западные компании из-за бойкота отсутствуют в нем. Вместо них, отмечает Ганиев, приходят организации из Китая и России.

    «Я как правозащитник всегда говорил о том, что степень социальной защищенности для сотрудников западных организаций на голову выше, нежели в организациях из России или Китая. Это касается и формы, и масштаба оплаты рабочим за их труд, и гарантии безопасности их труда, и медобслуживания…» – говорит он.

    Поэтому, по мнению Ганиева, стране необходимо стимулировать вхождение западного бизнеса в Узбекистан с его цивилизованными формами и прозрачными методами работы. А для этого необходима отмена бойкота.

    4. Не поедут в Россию

    По мнению эксперта, снятие ограничений на узбекский хлопок позволит также сократить и трудовую миграцию.

    По наблюдениям его гуманитарно-правового центра, по Бухарской области в трудовой миграции только на территории России находятся от 120 до 150 тысяч человек. Эти люди подвержены определенным рискам, среди которых сексуальный трафик, подневольный труд и другое. Риски касаются и мужчин, и женщин, и детей.

    По данным центра, в период сбора урожая 2018 года в селах Бухарской области порядка семи тысяч женщин не уехали на заработки за границу, а остались дома из-за повышения оплаты труда за сбор хлопка.

    «Я беседовал с каждой их них. За три месяца они заработали сумму, эквивалентную 300–350 долларам США. Они со слезами на глазах выражали свою радость от возможности остаться с семьей и что могут заработать эти деньги, может быть, небольшие для граждан других государств. Для нашего сельского региона это хорошая сумма», – объясняет Ганиев.

    5. Чиновники ничего не выигрывают

    В заключение правозащитник отмечает, что бойкот никак не повлияет на доходы и уровень жизни узбекских чиновников, тем более высокопоставленных. От бойкота по-прежнему будут страдать простые граждане страны.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекский хлопок, Хлопковая кампания
    Теги: бойкот узбекского хлопка узбекский хлопок хлопок
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