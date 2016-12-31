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    Сколько стоит Новый год «по-домашнему» в Ташкенте

    Накрыть праздничный стол на четверых для встречи нового 2017 года в столице Узбекистана обойдется примерно в 135 долларов.

    рынок, ташкент
    Ташкентский рынок в предновогодние дни; фото: Ц-1

    В последний рабочий день в уходящем 2016 году базары и супермаркеты Ташкента оккупировали толпы покупателей.
    Очереди за «социальными» продуктами в столице Узбекистана достигали десятков метров.

    Предновогоднего роста цен не наблюдалось, но по сравнению с прошлым Новым годом бюджет праздничного стола значительно вырос.

    У продавцов — свой праздник

    Несмотря на рабочий день, горожане с озабоченными лицами высыпали на дехканские рынки после полудня.
    К слову, дехканские (крестьянские) они только по названию. На самом деле за прилавками стоят перекупщики. Предновогодняя суета им в радость, за несколько дней перед Новым годом они получают месячную прибыль.

    На рынке обходится без акций и распродаж – покупатели сметают все с прилавков, не торгуясь.

    Самые длинные очереди на Юнусабадском базаре 30 декабря наблюдались у прилавков с яйцами, которые продаются по «социальной» цене 300 сумов (5 центов).

    Очередь за яйцами по "социальным" ценам в Ташкенте; фото: Ц-1
    Очередь за яйцами по «социальным» ценам в Ташкенте; фото: Ц-1

    Пенсионеры и домохозяйки выстаивали по 30 минут. Чуть поодаль яйца – уже по коммерческим ценам за 600 сумов, зато без очередей. «Социальная» норма – 30 яиц в одни руки. Перепелиные продают за 250 сум.

    В мясном отделе тоже было многолюдно, но цены на мясо, колбасы, казы (колбаса из конины), говяжий язык в канун новогодних праздников не выросли.

    В цветочном отделе Юнусабадского рынка появилась импровизированная ярмарка с конфетными наборами для детей, елками, елочными игрушками и «дождём».

    Самодельные наборы с шоколадными конфетами и батончиками продавали от 8 000 сумов (1,2 долларов). Цена похожих наборов в соседнем супермаркете Makro – от 25 000 сумов (4 доллара).

    За пластиковые елки высотой 60 сантиметров просят от 80 000 сумов (12 долларов), украшения – от 6 000 сумов (1 доллар).

    Предпраздничная суета на Юнусабадском рынке в Ташкенте: фоото: Ц-1
    Предпраздничная суета на Юнусабадском рынке в Ташкенте: фоото: Ц-1

    Цены на основные продукты питания (за кг):

    Мясо – от 20 000 сумов (мякоть – 26 000 сумов)
    Колбасы – от 16 000 сумов
    Казы – от 50 000 сумов
    Рулет из языка – 30 000 сумов за 0,5 кг
    Сыр «Пармезан» — от 95 000 сумов
    Икра красная – от 90 000 сумов за 100 г
    Белуга полукопченая – от 55 000 сумов
    Сельдь соленая – от 20 000 сумов
    Сазан свежий – от 13 000 сумов
    Толстолобик свежий – от 8 000 сумов
    Апельсины – от 14 000 сум
    Мандарины – от 12 000 сум
    Бананы – от 12 000 сум
    Ананас – от 18 000 сумов за штуку
    Яблоки – от 2 000 сумов
    Гранат – от 8 000 сумов
    Огурцы – от 20 000 сумов
    Помидоры – от 12 000 сумов
    Картофель – от 1 500 сумов
    Лук – от 1 000 сумов
    Зеленый горошек консервированный – от 6 000 сумов за 200 г
    Майонез – от 15 000 сум
    Маслины – от 90 000 сумов
    Оливки – от 40 000 сумов
    Фисташки лесные – от 80 000 сумов
    Соленые косточки урюка – от 12 000 сумов
    Готовые корейские салаты – от 5 000 сумов за 200 г
    Конфеты – от 65 000 сумов за кг (импортные); от 25 000 сумов за кг – отечественные

    Бюджет новогоднего стола

    Ц-1 подсчитал, во сколько в среднем обойдется новогодний стол на семью из четырех человек.

    Для подсчета мы взяли наиболее популярные среди узбекистанцев блюда и закуски: «Оливье», селедка под шубой, мясное ассорти, запеченная курица и другие.

    Стоимость продуктов для приготовления двух порций салата «Оливье» составила 33 000 сумов.

    Селедка под шубой обойдется от 31 500 сумов (стоимость будет выше на 30% в случае покупки упакованной сельди). Греческий салат будет стоить от 65 000 сумов.

    Мясное ассорти из колбасы, казы, рулета из языка, полукопченой белуги и кусков запеченной курицы будет стоить вашему кошельку еще 150 000 сумов.

    Наполнить фазу с фруктами обойдется от 60 000 сумов. На сладкое придется раскошелиться на 150 000 сумов.
    За бутерброды с красной икрой, сырную тарелку придется отдать от 200 000 сумов. Наконец, стоимость запеченной индейки составила примерно 100 000 сумов, порции нарына (мясное блюдо) – 25 000 сумов.

    Еще придется отдать 50 000 сумов за шампанское, вино и водку (по одной бутылке) и 22 000 сумов за «кока-колу» и «фанту» (4 бутылки по 1,5 литра).

    Итого: 886 500 сумов или 135 долларов по курсу 6500 сумов за доллар.
    После подсчетов остается ощущение, что в прошлом году продуктовый набор в канун Нового года обходился ташкентцам гораздо дешевле. Из-за роста доллара и последующего повышения цен на бензин продукты питания, в основном импортные, подорожали на 10-30%.

    Теги: базар Новый год Ташкент Узбекистан цены
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