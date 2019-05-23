Снос жилья – новая причина домашнего насилия в Узбекистане

Исследование Бухарского гуманитарно-правового центра выявило новую тенденцию в повышении домашнего насилия в Узбекистане: 65–70% опрошенных женщин называли причиной… снос жилья.

В Бухаре 20 мая состоялась презентация исследования о тенденциях, приводящих к росту насилия в отношении женщин в Узбекистане.

Бухарский гуманитарно-правовой центр, руководителем которого является правозащитник Шухрат Ганиев, с февраля по май текущего года проводил это исследование преимущественно в сельской местности.

В опросе приняли участие 150 респондентов: женщины в возрасте от 20 до 55 лет.

Как отмечалось на презентации исследования, помимо стандартных причин была выявлена связь между усилением напряженности в семье с ростом масштабных работ по реконструкции частного жилья, проводимых в стране.

Так, снос домов или отсутствие реальной компенсации за демонтаж жилья часто становится одним из основных мотивов, стимулирующих насилие и конфликты по отношению к детям и женщинам.

Согласно исследованию, это отмечают от 65 до 70% опрошенных женщин.

«Часто мужчина, находясь на заработках, высылает деньги жене, которая либо копит их, либо ведет строительство дома. И если этот дом попадает под снос, мужчина обвиняет супругу в том, что она его не сберегла, и на фоне этого проявляет насилие», – объясняет Ганиев.

Но существует и домашнее насилие, как в истории 39-летней Наргизы. Она не побоялась, в отличие от многих других, рассказать на встрече о том, что ей пришлось пережить.

С 23 лет она ездит на заработки за границу. Трудилась и в Украине, и в России. Пережила побои и от мужа, и от работодателя.

В апреле вернулась домой с тяжелым сотрясением, после которого до сих пор восстанавливается. Такова расплата за то, что вступилась за соотечественников, несправедливо обиженных работодателем в России.

Но возвращаться особо было некуда. Благо еще живы родители, которые ее и приютили. В промежутке между поездками муж лишил ее дома и даже прав на двух детей.

Трудно отстоять права

Отсюда вытекает и другая проблема, когда женщина уязвима перед судебной системой. Наргизу лишили родительских прав в ее отсутствие, когда она зарабатывала деньги для семьи, в то время как муж не работал.

Сейчас она пытается восстановить права, а дети все равно живут с ней в родительском доме вместе с семьями ее сестер и братьев.

Не нашла поддержки в суде и Мухаббат. Она, будучи предпринимательницей, заняла свои средства так называемым партнерам и не смогла их вернуть назад. Суд не поддержал иски против обманувших ее людей.

«Главная проблема в этой истории заключается в отсутствии элементарных правовых знаний. Невыплаченные кредиты, долговые обязательства или чрезмерное доверие женщин в бизнесе приводят к тому, что большая часть начинающих свое дело женщин попадают в долговую кабалу или не могут возвратить свои средства», – объясняет Ганиев.

По наблюдениям экспертов, задействованных в исследовании, это приводит к тому, что по сравнению с мужчинами-предпринимателями банкротство среди женщин в два раза выше.

Играют свою роль и стереотипы. Женщины, изъявившие желание открыть собственный бизнес, очень часто сталкиваются с непониманием в обществе.

Такое непонимание приводит еще к одной проблеме – к суицидальным последствиям. Это как раз то, чем еще похожи истории вышеназванных двух женщин. В какой-то момент каждая из них была готова наложить на себя руки. Справиться с проблемой на подсознательном уровне помогли психологи.

Необходимо давление

Презентацию исследования посетила посол Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане Мария Лиивала (Marja Liivala). По ее словам, многие проблемы знакомы и той стране, которую она представляет.

«В Финляндии за десятилетия построено такое общество, где достаточно большое равенство. Тем не менее многие проблемы нам знакомы. Изменить положение дел может только давление: политическое, общественное или какое иное. Важно понять, что роль женщин – ключевая в любом обществе», – сказала госпожа посол.

Как было отмечено, подобного рода исследования будут продолжаться: уж слишком актуальна данная тема. Инициаторы, вынесшие на суд общественности проблему насилия над женщинами и детьми, надеются, что к ним присоединятся как государственные структуры, так и неправительственные организации.