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    • Узбекистан

    США сняли санкции с узбекского хлопка

    Министерство труда США исключило хлопок из Узбекистана из запретительного списка товаров, при производстве которого используется детский труд.

    Медики города Ангрена собирают хлопок в Букинском районе в 2016 году; фото: ПАУ
    Медики города Ангрена собирают хлопок в Букинском районе в 2016 году; фото: ПАУ

    Хорошая новость для властей Узбекистана, продолжающих сохранять монополию и контроль над производством хлопка – основного экспортного товара страны.

    Хлопок из Узбекистана по решению Министерства труда США был выведен из списка товаров, при производстве которого применяется принудительный детский труд, сообщает издание Just-Style.

    В материале Just-Style говорится, что с лета 2018 года Министерство труда, Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США проводили наблюдения за положением в хлопковом секторе Узбекистана, а также консультировались с рядом представителей общественного сектора.

    В итоге на днях стало известно о решении вывести узбекский хлопок из приказа № 13126 Министерства труда США, который запрещает федеральным агентствам покупать товары, предметы, сырье, если при их добыче, производстве и изготовлении использовался принудительный детский труд.

    В этот приказ Узбекистан был занесен в 2010 году благодаря широкой кампании ряда правозащитных групп, призывавших потребителей хлопка по всему миру бойкотировать узбекский хлопок из-за массового использования детского труда при его производстве.

    По данным Министерства труда США, за последние два года Узбекистан предпринял серьезные шаги для искоренения детского труда, и сегодня в стране встречаются лишь отдельные случаи привлечения детей на поля, но уже нет былой массовости.

    Правда, радостные утверждения правительства США, а также Международной организации труда, ранее утверждавшей об отсутствии детского рабства на хлопковых полях Узбекистана, и участие в хлопкоуборочной кампании 2018 года порядка 93% добровольцев опровергают узбекистанские правозащитники.

    Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева осенью 2018 года свидетельствовала, как по всей республике наблюдалось массовое передвижение бюджетников, которых в принудительном порядке направляли на сбор хлопка автобусными колоннами и железнодорожными составами.

    По словам правозащитницы за за весь хлопкоуборочный сезон 2018 года она лишь раз встретила отряд добровольцев, это были жители южной Сурхандарьинской области Узбекистана, приехавшие на сбор хлопка в Уртачирчикский район Ташобласти.

    Темы: Узбекский хлопок, Хлопковая кампания
    Теги: США узбекский хлопок хлопок
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