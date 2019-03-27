США сняли санкции с узбекского хлопка

Министерство труда США исключило хлопок из Узбекистана из запретительного списка товаров, при производстве которого используется детский труд.

Хорошая новость для властей Узбекистана, продолжающих сохранять монополию и контроль над производством хлопка – основного экспортного товара страны.

Хлопок из Узбекистана по решению Министерства труда США был выведен из списка товаров, при производстве которого применяется принудительный детский труд, сообщает издание Just-Style.

В материале Just-Style говорится, что с лета 2018 года Министерство труда, Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США проводили наблюдения за положением в хлопковом секторе Узбекистана, а также консультировались с рядом представителей общественного сектора.

В итоге на днях стало известно о решении вывести узбекский хлопок из приказа № 13126 Министерства труда США, который запрещает федеральным агентствам покупать товары, предметы, сырье, если при их добыче, производстве и изготовлении использовался принудительный детский труд.

В этот приказ Узбекистан был занесен в 2010 году благодаря широкой кампании ряда правозащитных групп, призывавших потребителей хлопка по всему миру бойкотировать узбекский хлопок из-за массового использования детского труда при его производстве.

По данным Министерства труда США, за последние два года Узбекистан предпринял серьезные шаги для искоренения детского труда, и сегодня в стране встречаются лишь отдельные случаи привлечения детей на поля, но уже нет былой массовости.

Правда, радостные утверждения правительства США, а также Международной организации труда, ранее утверждавшей об отсутствии детского рабства на хлопковых полях Узбекистана, и участие в хлопкоуборочной кампании 2018 года порядка 93% добровольцев опровергают узбекистанские правозащитники.

Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева осенью 2018 года свидетельствовала, как по всей республике наблюдалось массовое передвижение бюджетников, которых в принудительном порядке направляли на сбор хлопка автобусными колоннами и железнодорожными составами.

По словам правозащитницы за за весь хлопкоуборочный сезон 2018 года она лишь раз встретила отряд добровольцев, это были жители южной Сурхандарьинской области Узбекистана, приехавшие на сбор хлопка в Уртачирчикский район Ташобласти.