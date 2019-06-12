Стихотворение о «новых принцессах» Узбекистана

Мухаммадсалих Абутов, религиозный и политический деятель, проживающий в Швеции, в стихотворной форме пишет о «проклятье» Узбекистана – властных дочках!

Ц-1 публикует оригинал стихотворения Мухаммадсалиха Абутова узбекском языке и ниже смысловой перевод на русский язык.

«Мирзиёев қизлари

Бор экану билмабмиз, Мирзиёев қизлари,

Ўчиб кетсин Гулнора, Лолаларнинг излари.

ИАК деган касофат золимни турқи қурсин,

Унинг ва қизларини, элнинг қарғиши урсин.

Яшасин юртбошимиз, Мирзиё, насли тоза,

Яшасин Маликалар, Саида ва Шаҳноза.

Бу қизлар ҳам Гулнора, Лолалардан кам эмас,

Насли насаби тоза, ИАКдек мубҳам эмас.

Булар ҳам буюклигин тезда исбот қилажак,

Уларнинг кимлигини кўрсатади келажак!

Гулнора ва Лоладан, ўзиб кетиш, ҳеч гапмас,

Милярд милярд долларни ўмаришса ажабмас.

Бу қизларга хизматда, қоим турар ДХХ,

Олдингиларга хизмат қилган эди МХХ.

Ҳали булар ҳам қўшиқ куйлаб қолиши мумкин,

Шеър ёзай деб бир муддат ўйлаб қолиши мумкин?!

Тадбиркорлик қилишар, олтинфуруш заргарлик,

Хуллас ҳамма нарсага кўришар таёргарлик.

Бир куниси дипломат бўлса қолманглар ҳайрон,

Доктор ё профессор дегандек, илмий унвон.

Булар ҳам кўп серқирра истеъдод эгасидир,

Пинҳон бўлиб тургани, камтарлик мевасидир.

Энди ақли бор бўлса, барча нодир овозлар,

Ишга солинглар энди истеъдодни шаввозлар.

Созандаю, хонанда, шоирмисан ёзувчи?

Фарқи йўқдир кимлигинг, фермер, чўпону, сувчи?!

Мақташга тушинг тезроқ, доно Маликаларни,

Ишга солинглар энди, барча уй бекаларни.

Мамлакатга таралсин улар довруғи шони,

Бу қизларнинг отаси, ўзбек элин султони.

Эгизаклар туғилса, қўйинг ШММ номин,

ИАК даврин одатин, кўрсатинглар давомин.

Қиз фарзанд кўрган барча, ўзбек фуқаролари,

Саида ва Шаҳноза номин қўйсинлар бари.

Унутиб қолинмасин орада Зироатхон,

Уни эсламасанглар, хафа бўлади султон.

Хуллас, Таня холадан, афзалроқдир Зироат,

Анча ёш кўринаркан, билмадим не синоат?!

Булар исмини қўйсин, ким туғса эгизаклар,

Не ажаб саҳросида очилса гул чечаклар?!

Энди барча бир бўлиб, подшоҳни улуғлайлик,

Уларга ёқиш учун, нима бўлса қилайлик.

Узундан узун қилиб, дуо қилсин имомлар,

Буни ИАКдан кўпроқ қилинглар эҳтиромлар.

Жим турмасин бу дамда журналисту ёзувчи,

Мансаб пиллапоясин устига йўл олувчи.

Мана келдику имкон, кўрсатинглар ўзингиз,

Асалдан ширин бўлсин айтадиган сўзингиз.

Айтинглар юртбошига янги янги ғоялар,

Эҳтимол тахт тагидан, тополгайсиз соялар.

Депутатлар жим турманг, қилмангизлар фаромуш,

Етар, умрингиз мудраб, ўтиб кетмоқда хомуш.

Ташаббусни кўрсатинг ҳозир борида имкон,

ШММ ҳам тез кунда, бўлсин энди «қаҳрамон»

Бу унвонга, шу буюк, доно раҳбар муносиб,

Қарсаклар чалиб ҳамманг, қўйинг бўйнига осиб.

Айтингларчи ИАКдан бунинг нимаси камдир?

Иккови ҳам ўлгунча, тенги йўқ бир одамдир.

Ҳайкаллар қўймоқ керак, бунга тириклигида,

Керак эмасдир ҳайкал, одамнинг ўлигида.

Туркманбоши ўзига олтин ҳайкал қўйганди,

Тиригида олтину пулга кўзи тўйганди.

Ҳайкал қўйишлик керак, тезда бу юртбошига,

Олтин суви берилсин у ҳайкалнинг тошига.

Тиригида кўрсинда барча иззат икромни,

Ўтиб кетсин шу билан, билмай дини исломни.

Ана кейин ИАКдек, қаро ерга киражак,

У билан қайда бўлса, мангу бирга бўлажак!»

17. 04. 2019

«Дочки Мирзиёева

Есть, оказывается, мы и не знали, у Мирзиёева дочки,

Пропали следы Гульнары и Лолы.

Чтобы сгинул невежда и угнетатель ИАК,

И проклятье народа постигнет его и его дочерей.

Да здравствует чистый родом наш юртбоши Мирзиё,

Да здравствуют принцессы Саида и Шахноза.

Эти дочки ничем не хуже Гульнары и Лолы,

Родословная у них чиста, не то что темная, как у ИАКа.

Их величие тоже скоро подтвердится,

Кто они такие – покажет будущее!

Неудивительно, что Гульнара и Лола

Украли миллиарды долларов.

Этим дочкам всегда служит СГБ,

А у предыдущих на службе была СНБ.

Может быть, и о них когда-нибудь будут петь песни,

Возможно, и о них когда-нибудь сложат стихи.

Были предпринимателями, были ювелирами,

Были готовы на всё.

Не удивлялись, когда в одночасье становились дипломатами,

Когда получали ученое звание «доктор» или «профессор».

Эти тоже обладают многочисленными талантами,

То, что они оставались в тени, – это скромности результат.

Теперь, если есть разум, подключайте к работе все редкие голоса,

Не важно, кто ты: музыкант, певец, поэт или писатель,

Чабан, фермер или поливальщик.

Скорее подключайся к восхвалению мудрых принцесс,

Все домохозяйки, включайтесь в этот процесс.

Пусть по всей стране распространится слава о них,

Отец этих дочек – султан узбекского народа.

Родятся близнецы – давайте им имя ШММ,

Придерживайтесь правила, действовавшего при ИАКе.

Каждый гражданин Узбекистана,

У которого родились дочери,

Обязательно назовите их Саидой и Шахнозой.

Да, еще не забудьте о Зироатхон,

В противном случае обидится султан.

Зироат – как-никак лучше тети Тани,

Да и выглядит гораздо моложе.

Называйте близнецов их именами,

Не удивляйтесь, когда в пустыне расцветут розы!

Теперь, встав воедино, давайте восхвалять падишаха,

Давайте будем делать все для того, чтобы понравиться ему.

Дольше молитесь за него, имамы,

Воздавайте ему почести больше, чем ИАКу.

Не молчите в эти минуты, журналисты и поэты,

Стремящиеся к чинам.

Пришло время показать себя,

Пусть слаще меда будут ваши слова.

Говорите юртбоши о новых идеях,

Может быть, найдете свое место в тени трона.

Не молчите, депутаты.

Хватит. Ваша жизнь и без этого прошла в молчании.

Как раз самое время проявить инициативу,

Чтобы скорее стал «героем» теперь ШММ.

Мудрый и великий руководитель достоин этого звания,

Бурно аплодируя, вешайтесь ему на шею.

Скажите, чем он хуже ИАКа?

Они оба – люди, которым нет равных до смерти.

Памятник ему нужно поставить еще при жизни,

Не нужен памятник после смерти.

Поставил же Туркменбаши золотой памятник сам себе,

Насытились его глаза золотом при жизни.

Нужно быстрее установить памятник этому юртбоши

И подвести золотую воду к его постаменту.

Пусть живым увидит все воздаваемые ему почести.

Ведь после того, как он уйдет,

Его, как ИАКа, положат в черную землю,

И они вечно будут вместе».

17.04. 2019