Страх – узбекистанцы боятся благодарить власть за хорошее

Собеседники Ц-1 в Ташкенте делятся, как обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана решило их проблемы, но говорить об этом открыто – боятся.

Страх так глубоко вселился в граждан Узбекистана, что они даже после решения своих проблем с помощью президента Шавката Мирзиёева боятся публично выразить благодарность властям и назвать свое имя.

Объяснение такого феномена предельно простое: узбекистанцы ссылаются на известную фразу: «Как бы чего не вышло».

Поэтому большинство из них категорически отказывается называть свои имена представителям СМИ.

Поэтому, уважая пожелание этих граждан, приведем несколько примеров такого страха, избегая не только имен, но даже районов города Ташкента, где это произошло.

Кирпичом по глазу

Первый случай произошел в ноябре прошлого года. Вечером молодой парень – назовем его Ахмед – остановился на своей машине возле дома, где живет его девушка. Было холодно, поэтому оба на улицу не вышли, разговаривали о чем-то в салоне.

В это время мимо проходил милицейский патруль из трех человек. Они подошли к машине и потребовали предъявить документы.

Как характеризуют Ахмеда друзья, он человек «вальяжный». Поэтому не выскочил из машины, а начал не торопясь доставать документы. И при этом еще – не то рисуясь перед девушкой, не то спасаясь от холодного ветра, закрыл боковое стекло.

Ахмед, может, поступил не совсем правильно, но еще неправильнее повели себя патрульные. Возмутившись медлительностью парня, один из милиционеров схватил кирпич и изо всей силы ударил им в окно машины.

При этом Ахмеду осколками стекла повредили глаз. Но этого патрульным показалось недостаточным. Они еще вытащили парня из машины и избили.

Справедливость осталась незамеченной

Вначале все соседи Ахмеда были уверены, что дело замнут и патрульных не накажут. Но все завершилось полным торжеством справедливости после обращения в виртуальную приемную президента страны.

По словам соседей, милиционеры на коленях просили у парня прощения. Но их все равно в начале года осудили и посадили. Несмотря на то что один из них работает каким-то начальником в МВД.

Вроде бы позитивный материал, о котором стоило бы написать – хотя бы для того, чтобы другие сотрудники правоохранительных органов задумались о том, что можно делать, а чего нельзя.

Но Ахмед и его родственники категорически отказались от общения с прессой. Исходя из принципа: а зачем это нужно? Как бы чего не вышло…

Как прописаться к родной сестре?

Другой пример касается одинокой пенсионерки – назовем ее Гуля – у которой случилось ЧП с родственниками, живущими в России.

Чтобы им помочь, она в конце 2016 года продала свою квартиру в городе Чирчик возле Ташкента. А в феврале 2017 года попыталась прописаться к родной сестре, живущей в Ташкенте.

Но паспортный стол одного из районов столицы стоял насмерть. Мол, сначала пропишитесь в Чирчике, а потом оформляйте прописку в Ташкенте.

Как должна была одинокая женщина оформить такую прописку, чиновники не уточняли. Говорили: хоть снова там покупайте квартиру, нас это не касается.

Из приемной позвонили сами

Хотя у сестры Гули есть знакомые корреспонденты, к помощи СМИ обращаться та категорически отказалась. Но рискнула в начале марта пожаловаться в виртуальную приемную президента Узбекистана.

Эффект превзошел все ожидания – из приемной ей позвонили сами, расспросили подробности. А потом позвонили еще раз и сообщили, что вопрос ее решен.

В итоге пенсионерке оформили временную прописку даже не на три месяца, как обычно, а на полгода.

Вроде бы опять повод выразить благодарность властям через СМИ. Но Гуля категорически отказалась. Сказала, сама, мол, позвонит в приемную и скажет спасибо, а упоминать ее фамилию не надо. Как бы чего не вышло…

«Вдруг найдут по ладошке?»

Вот так запуганы граждане за четверть века независимости. Если берутся писать жалобы, то только из-за отчаяния. А к помощи СМИ обращаются только те, кому терять совсем нечего.

И при этом зачастую просят не фотографировать и не упоминать их имя.

Страх настолько проник в умы жителей Узбекистана, что даже для простенькой иллюстрации этой статьи, где надо было закрыть лицо ладошкой, желающие сфотографироваться нашлись не сразу.

Люди говорили удивительные фразы: «Меня заругает сын», «Да вы что – муж убьет», «А вдруг найдут по папиллярным линиям по ладошке?»

Да, видимо, от фразы «как бы чего не вышло» жителям Узбекистана придется избавляться не один год.