Стратегия развития Узбекистана: топ-10 предложений от граждан

Узбекистанцы внесли предложения в открытый для обсуждения документ «О Стратегии действий по дальнейшему развитию РУз на 2017–2021 годы».

На портале нормативно-правовых актов завершилось общественное обсуждение президентского указа «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017–2021 годы».

Узбекистанцы активно участвовали в обсуждении и предлагали дополнить государственный документ своими предложениями. В редакции Ц-1 собрали топ-10 гражданских инициатив.

Раздать землю

Гражданин Фахриддин Низамов предложил раздать землю в частную собственность физическим и юридическим лицам. Это простимулирует мелкий и средний бизнес и позволит «смело инвестировать в экономику».

Масштабные реформы будут бесполезны, если сохранится практика свободного толкования законов и кумовства во властных структурах, считает он.

Покончить с отписками чиновников

Бюрократический инструмент в форме отписок раскритиковал гражданин Шухрат Бобоходжаев. По его словам, бюрократическая машина ухудшает имидж виртуальной приемной президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Зачастую жалобы граждан рассматриваются в органе государственной власти, действия которого и вызвали их недовольство. Автор уверен, что обращения должны рассматриваться непредвзятым лицом.

Билеты в Россию – за сумы

Гражданка Ирина Сушкова обратила внимание, что авиабилеты в Россию реализуются в Узбекистане за наличную иностранную валюту. Автор предложила государственной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» полностью перейти на расчеты в национальной валюте.

«Абсурд! Где взять эти доллары», – вопрошает она, намекая на запрет покупки наличной иностранной валюты в Узбекистане.

На соответствующее обращение в виртуальную приемную президента в дирекции авиаперевозчика ранее заявили, что «вопрос прорабатывается», заключила она.

Деловой клуб «Зомин»

Узбекистан может стать международной площадкой для обмена мнениями по вопросам безопасности, политики и экономики, считает гражданин Аброр Абдуллаев.

Автор предлагает организовать международный дискуссионный клуб «Зомин» (аналог российского «Валдая») в Джизакской области.

Для участия в деловом клубе могут приглашаться видные иностранные политики, ученые, инвесторы, банкиры, члены правительства, Олий Мажлиса и политических партий, активисты молодежных организаций, журналисты.

Возрождение Турана

Кандидат геолого-минералогических наук Акмаль Халилов предложил возродить Туран со столицей в Ташкенте и суфийский орден Накшбандия. Члены суфийского братства должны составлять костяк правящей элиты, считает Халилов.

С развитием Узбекистана он связывает возрождение Турана и тюркской цивилизации. За воровство на госслужбе он предлагает отправлять чиновников на пожизненные исправительные работы на рудники.

Возврат к кириллице

Обратный переход узбекского языка к кириллической графике предложил гражданин Хайрулла Каримов. По его мнению, латинизация узбекского языка привела к резкому увеличению неграмотной молодежи.

Вступить в Таможенный союз

Гражданин Султанходжа Абдуразаков считает необходимым вступление Узбекистана в Таможенный и Евразийский экономический союзы, что «даст толчок развитию малого бизнеса, фермерского движения».

Для этого необходимо провести либерализацию валютной политики и снизить налог на добавленную стоимость, пишет автор.

Отказаться от наличных денег

Полный отказ от наличных денег решит проблему с коррупцией и «двойной бухгалтерией» в Узбекистане. По словам гражданина Джамшида Гадоева, взятки чиновникам просто нечем будет давать.

Переход к электронным расчетам оптимизирует работу налоговых органов и обезопасит от бактерий, скапливающихся на денежных купюрах, уверен он.

Амнистия теневого капитала

Jamal DL призывает обратиться к опыту России по реформированию налоговой системы. Упрощение налогового бремени для населения и малого бизнеса за счет добывающих отраслей позволит получать налоги с доходов, «вышедших из тени», уверен автор.

Атомная станция

Пользователь с ником Akmal предложил в рамках государственной стратегии по развитию страны решить проблему с электрификацией в регионах за счет строительства атомной электростанции. Автор уверен, что АЭС даст мощный импульс развитию регионов Узбекистана, где сейчас наблюдается острая нехватка энергоресурсов.

Государственная программа будет реализована в течение пяти лет, причем каждому году будет присвоено отдельное наименование. 2017 год согласно документу стал «Годом диалога с народом и интересов человека».