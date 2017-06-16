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    Студенты просят не закрывать медколледж Боровского в Ташкенте

    Студенты медколледжа имени Боровского в Ташкенте обратятся к президенту Узбекистана с просьбой не закрывать их учебное заведение. В колледже проходят стихийные собрания.

    Обращение студентов и их родителей медколледжа Боровского на имя президента РУз; фото: Ц-1
    Страница обращения студентов и их родителей медколледжа Боровского на имя президента РУз; фото: Ц-1

    16 июня в учебных группах первого и второго курсов медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте проходят стихийные родительские собрания.

    Как нам передают учащиеся учебного заведения, на повестке дня – вероятное закрытие колледжа. Причина: смерть 17-летнего студента заведения Джасура Ибрагимова, скончавшегося 1 июня после группового избиения однокурсниками.

    Студенты и их родители намерены составить коллективное обращение на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в виртуальную приемную главы государства.

    Документ все еще находится на стадии разработки. Его составители отмечают, что медколледж Боровского является единственным специализированным учебным заведением в Узбекистане с международным признанием.

    «Нам всем очень жаль, что произошло в колледже. Но это не причина для закрытия нашего колледжа. Мы уже потеряли веру в справедливость. Мы терпели, когда закрыли одно из направлений. Мы терпели, когда нас называли колледжем убийц. Но теперь терпение лопнуло. Вы хотите испортить будущее тысяч специалистов и сотен выдающихся врачей?» – обращаются студенты к президенту, Министерству здравоохранения и Министерству высшего и среднего специального образования РУз.

    Студенты первого и второго курсов с горечью говорят, что уровень знаний в других средних медицинских учебных заведениях не идет в сравнение с тем, что есть в колледже Боровского.

    «Наш колледж – единственный, где учат всем медицинским навыкам», – говорят учащиеся.

    Президент вмешался в дело?

    15 июня временная администрация (прежние руководители были уволены) колледжа Боровского провела экстренное собрание с участием преподавателей учебного заведения и «специального куратора из министерства».

    Им сообщили о вероятном закрытии колледжа и распределении преподавателей и студентов в другие профильные учебные заведения. При этом официального документа о прекращении деятельности медколледжа пока еще нет.

    Местные СМИ со ссылкой на Центр среднего и специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования РУз написали об официальном принятии решения о закрытии колледжа.

    В колледже имени Боровского нам заявили, что администрацию уведомили о лишении квот на набор студентов-первокурсников.

    Студент медколледжа Джасур Ибрагимов погиб 1 июня; Фейсбук
    Студент медколледжа Джасур Ибрагимов погиб 1 июня; Фейсбук

    Согласно данным радио «Озодлик», с инициативой о закрытии учебного заведения после гибели студента Джасура Ибрагимова выступил президент Мирзиёев.

    Ранее источники Ц-1 сообщали, что уголовное дело по факту гибели Ибрагимова находится на контроле у президента.

    3 мая 2017 года студент колледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов, предположительно, был избит группой однокурсников.

    Он перенес пять хирургических операций, но скончался 1 июня.

    Гибель подростка вызвала небывалый резонанс в обществе после эмоционального обращения матери жертвы на имя Шавката Мирзиёева.

    Ход расследования официально взял под личный контроль генеральный прокурор Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Джасурбек Ибрагимов, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Джасур Ибрагимов медколледж имени Боровского медучилище Боровского Ташкент Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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