Студенты просят не закрывать медколледж Боровского в Ташкенте

Студенты медколледжа имени Боровского в Ташкенте обратятся к президенту Узбекистана с просьбой не закрывать их учебное заведение. В колледже проходят стихийные собрания.

16 июня в учебных группах первого и второго курсов медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте проходят стихийные родительские собрания.

Как нам передают учащиеся учебного заведения, на повестке дня – вероятное закрытие колледжа. Причина: смерть 17-летнего студента заведения Джасура Ибрагимова, скончавшегося 1 июня после группового избиения однокурсниками.

Студенты и их родители намерены составить коллективное обращение на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в виртуальную приемную главы государства.

Документ все еще находится на стадии разработки. Его составители отмечают, что медколледж Боровского является единственным специализированным учебным заведением в Узбекистане с международным признанием.

«Нам всем очень жаль, что произошло в колледже. Но это не причина для закрытия нашего колледжа. Мы уже потеряли веру в справедливость. Мы терпели, когда закрыли одно из направлений. Мы терпели, когда нас называли колледжем убийц. Но теперь терпение лопнуло. Вы хотите испортить будущее тысяч специалистов и сотен выдающихся врачей?» – обращаются студенты к президенту, Министерству здравоохранения и Министерству высшего и среднего специального образования РУз.

Студенты первого и второго курсов с горечью говорят, что уровень знаний в других средних медицинских учебных заведениях не идет в сравнение с тем, что есть в колледже Боровского.

«Наш колледж – единственный, где учат всем медицинским навыкам», – говорят учащиеся.

Президент вмешался в дело?

15 июня временная администрация (прежние руководители были уволены) колледжа Боровского провела экстренное собрание с участием преподавателей учебного заведения и «специального куратора из министерства».

Им сообщили о вероятном закрытии колледжа и распределении преподавателей и студентов в другие профильные учебные заведения. При этом официального документа о прекращении деятельности медколледжа пока еще нет.

Местные СМИ со ссылкой на Центр среднего и специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования РУз написали об официальном принятии решения о закрытии колледжа.

В колледже имени Боровского нам заявили, что администрацию уведомили о лишении квот на набор студентов-первокурсников.

Согласно данным радио «Озодлик», с инициативой о закрытии учебного заведения после гибели студента Джасура Ибрагимова выступил президент Мирзиёев.

Ранее источники Ц-1 сообщали, что уголовное дело по факту гибели Ибрагимова находится на контроле у президента.

3 мая 2017 года студент колледжа имени Боровского Джасур Ибрагимов, предположительно, был избит группой однокурсников.

Он перенес пять хирургических операций, но скончался 1 июня.

Гибель подростка вызвала небывалый резонанс в обществе после эмоционального обращения матери жертвы на имя Шавката Мирзиёева.

Ход расследования официально взял под личный контроль генеральный прокурор Узбекистана.