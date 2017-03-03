Урлаева в «психушке» из-за предстоящей встречи во Всемирном банке?

Власти Узбекистана поместили в «психушку» правозащитницу Елену Урлаеву из-за намечавшейся встречи с представителями Всемирного банка, утверждают ее коллеги.

Лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» 60-летняя Елена Урлаева с 1 марта находится на принудительном лечении в 1-й Ташкентской клинической психиатрической больнице.

Помещение ее туда произошло без ведома родных, узнавших о произошедшем лишь на следующий день, 2 марта, и необходимых судебных оснований в случае отказа психического больного на добровольное лечение.

Коллеги Урлаевой в Ташкенте шокированы этой новостью.

«Елена серьезно готовилась к встрече с представителями международных организаций по принудительному труду, которая должна была состояться 2 марта в Ташкенте», – говорит журналистка Малохат Эшанкулова.

Она вместе с Урлаевой в составе правозащитной группы «Бесстрашные» проводила мониторинг прошлой осенней кампании по сбору хлопка и уверена: «Елена многое могла сказать на предстоящей встрече».

Самой Эшанкуловой 2 марта удалось побывать и в офисе Всемирного банка в Ташкенте, и в гостинице, где были представители международных профсоюзных организаций.

Там журналистка выступила с критикой заявлений о том, что хлопковая компания в 2016 году прошла «значительно мягче». Однако, по ее словам, «если бы была Елена, то два их голоса прозвучали бы гораздо громче».

«С осени нас не трогали»

«С осени прошлого года власти нас не трогали, и когда мы проводили мониторинг по хлопку, и тогда, когда Елена проводила многочисленные пикеты, и мы радовались этому», – говорит Эшанкулова.

По ее мнению, это свидетельствовало о том, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «протянул руку правозащитникам, чтобы с ними помириться».

«Но теперь я вижу – все осталась по-старому», – заключает она.

Теперь Эшанкулова гадает, сколько Урлаеву продержат в «психушке». И опасается, что могут продержать столько же, сколько Джамшида Каримова, племянника бывшего президента, – 11 лет.

«Психушка» в период «отчетов и награждений»

Заместитель председателя ПАУ («Правозащитный альянс Узбекистана») Шухрат Рустамов также уверен, что Урлаеву поместили в психиатрическую больницу именно потому, что она была приглашена на встречу в офис Всемирного банка.

«В марте – апреле каждого года международные организации подводят итоги своей деятельности, это период отчетов и награждений правозащитников», – говорит Рустамов.

По его мнению, власти Узбекистана в этот период крайне не заинтересованы в том, чтобы Урлаева встречалась с представителями международных организаций, а тем более выезжала куда-то за рубеж для публичного награждения.

«Власти не хотят выносить сор из избы, вот Елена и оказывается в «психушке», – уверен Рустамов.

По его словам, как раз в период «отчетов и награждений» Урлаева была помещена в психиатрическую больницу в 2012-м, 2014-м и 2016 годах.

Урлаева не только активная правозащитница, она еще заботливая женщина, которая ухаживает за своей больной 89-летней матерью Верой Евстигнеевой.

И та сейчас в ужасе оттого, что осталась без помощи и ухода дочери.