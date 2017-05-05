Узбекистан и ЕС обменялись критикой и надеждами

Новый посол ЕС ответил на обвинение в укрывательстве террористов, указав на преследования невиновных в Узбекистане. И объяснил, почему не идут иностранные инвесторы.

4 мая в Ташкенте состоялась пресс-конференция нового посла Европейского союза в Узбекистане Эдуарда Стипрайса. Ранее он вручил верительные грамоты ЕС президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Глава европейской делегации объяснил позицию ЕС по узбекским беженцам, рассказал о проблемах, которых опасаются иностранные инвесторы в Узбекистане, и признал роль нового руководства страны в улучшении политического климата в Центрально-Азиатском регионе.

Критические замечания представителя Брюсселя в итоге не повлияли на позитивную тональность его высказываний в целом.

Невиновных считают террористами

Комментируя заявление министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова, посол ответил, что Европа не занимается укрывательством террористов.

2 мая глава МВД в ходе общения с прессой отметил, что некоторые европейские страны предоставляют убежище лицам, разыскиваемым в Узбекистане за терроризм и экстремизм. Он, вероятно, имел в виду главного фигуранта недавнего теракта в Швеции – гражданина Узбекистана Рахмата Акилова.

Ранее МИД Узбекистана заявил, что предупреждал шведских коллег о связях Акилова с «Исламским государством». Таким образом Узбекистан попытался защитить свою репутацию на международной арене.

В ответ Стипрайс признал, что исполнитель теракта в Стокгольме подлежал депортации, «но по различным субъективным и объективным причинам депортация не была проведена вовремя».

Однако дипломат указал на злоупотребления узбекских правоохранителей, навешивающих ярлык «террорист» на сограждан, не замешанных в террористической деятельности.

«В течение последних нескольких лет во многих случаях информация, передаваемая узбекскими органами, рассматривалась с определенной долей скепсиса, – заявил Стипрайс. – Изменения, в том числе в оценке информации произойдут, но мы рассчитываем, что узбекская сторона будет предоставлять информацию полностью обоснованной».

Кстати, в терроризме обвиняются многие узбекские диссиденты, проживающие в Европе. Например, лидер оппозиции в изгнании Мухаммад Салих, некогда проживавший в Норвегии, а ныне имеющий постоянное место жительство в Турции, а также имам Обидхон Назаров, который живет в Швеции.

Узбекистан регулярно попадает в отчеты международных правозащитных организаций в связи с отсутствием религиозной свободы и преследованием оппозиции.

Инвесторов сдерживает валютная политика

Рассуждая о перспективах двустороннего торгово-экономического сотрудничества, посол ЕС похвалил решимость руководства Узбекистана проводить политику реформ и диалога с международными партнерами.

Стипрайс напомнил, что ЕС является четвертым торговым партнером Узбекистана по объему товарооборота после Китая, России и Казахстана. Двусторонний торговый баланс по итогам 2016 года составил 1,8 млрд евро (почти 2 млрд долларов). ЕС экспортирует в Узбекистан товаров более чем на 1,6 млрд евро. В основном это оборудование и механизмы, лекарственные средства, промышленные изделия.

Узбекистан поставляет на европейский рынок продукцию химической, текстильной и сельскохозяйственной отраслей на 170 млн евро.

Эти цифры в Брюсселе считают неудовлетворительными и намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с Ташкентом. Вместе с тем на пути европейских инвестиций есть определенные барьеры.

По словам дипломата, инвестиции не идут в страны, где нет возможности заработать, получить дивиденды и вывести деньги.

«Существующая валютная политика в Узбекистане сдерживает привлечение инвестиций. Введение рыночных способов валютного регулирования описано в Стратегии развития страны. Я думаю, это будет очень сильный сигнал для иностранных инвесторов о том, что Узбекистан открывает свой рынок», – приводит его слова «Газета.Уз».

Для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества открывается Совет по торговле и инвестициям, в работе которого примут участие официальные лица, представители бизнес-кругов Узбекистана и ЕС.

Как Мирзиёев изменил политический климат в регионе

Центральная Азия постепенно открывается миру. Для интеграции необходимы политические предпосылки, улучшение экономического климата, заявил посол ЕС.

«В этом смысле инициативы узбекского руководства буквально изменили весь климат в регионе, повлияли на восстановление добрососедских и дружественных отношений, развитие совместной инфраструктуры», – сказал Стипрайс.

Единственным барьером на пути мира и экономического успеха в регионе дипломат назвал водный вопрос, выступающий в роли «раздражителя» в отношениях стран Центральной Азии, пишет сайт «Подробно».

Комментируя проводимые в Узбекистане реформы, посол выразил желание финансово поддержать усилия властей по реализации Стратегии стратегии развития.

Государственная программа предусматривает создание вокруг Узбекистана «пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление международного имиджа страны».