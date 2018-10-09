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    Мутабар Таджибаева отменила пикет в Париже!

    Правозащитница Мутабар Таджибаева отменила пикет в Париже 9 октября, в день визита во Францию президента РУз, после начала многообещающего диалога с Ташкентом.

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    Мутабар Таджибаева (вторая справа) на пикете в Париже с коллегами в защиту крымского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России….

    Пикет с участием десятков активистов из Узбекистана, а также сочувствующих им граждан Франции, России и Казахстана должен был начаться сегодня в центре Парижа в 11 часов по местному времени.

    Целью акции было привлечь внимание президента РУз Шавката Мирзиёева, совершающего 8–9 октября официальный визит во Францию, к проблемам в области прав человека, которые остаются нерешенными в Узбекистане после двух лет его нахождения у власти.

    Накануне префектура полиции Парижа определила место для акции: у церкви Сент-Огюстена, на углу авеню Сезар Кер и улицы Лаборд.

    Это место считается политическим центром Франции. Рядом расположены Елисейский дворец, Министерство внутренних дел, Триумфальная арка и другие известные на весь мир достопримечательности столицы Франции.

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    Разрешение на проведение пикета в Париже в 11 утра 9 октября

    Как рассказывала ранее организатор акции – известная правозащитница из Маргилана Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, она и ее коллеги не собирались срамить Мирзиёева, а хотели лишь призвать его к диалогу с гражданским обществом страны.

    И диалог, за который выступала правозащитница, похоже, начался. По словам Мутабар, с 7 октября на контакт с ней стали выходить люди из Ташкента, имеющие отношение к Аппарату президента РУз.

    Цель у переговорщиков была одна: убедить активистку отменить пикет в Париже, а взамен Таджибаева получила предложение начать диалог с властями в Ташкенте и совместно решать проблемы в стране.

    Чтобы доказать, что намерения у Ташкента серьезные, представитель власти связал правозащитницу со столичной адвокатской конторой, которая, в свою очередь, подготовила контракт о готовности представлять интересы Мутабар Таджибаевой в государственных и судебных органах Узбекистана.

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    Один из плакатов для пикета — мать из РУз Башорат Эшова просит Шавката Мирзиёева указать ей место захоронения казненного сына Улугбека…

    Сегодня утром, до 9 часов по парижскому времени, как было условлено, адвокат прислал правозащитнице подписанный и заверенный печатью договор.

    В итоге Таджибаева заявила об отмене запланированного в Париже пикета.

    На вопрос Ц-1: «Почему вы отменили пикет?» – Таджибаева отвечает, что цель ее акции как раз заключалась в диалоге с властями Узбекистана по правам человека, и он, по всей видимости, начался.

    Сегодня, как рассказывает Таджибаева, адвокат, заключивший с ней контракт, намерен зарегистрировать ее обращение к президенту Узбекистана, сделанному накануне его визита в Париж, а затем они будут работать над каждым его пунктом, раз за разом решая поставленные в нем вопросы.

    «А можно ли доверять обещаниям из Ташкента?» – отвечая на этот вопрос, Мутабар говорит, что у нее есть основания верить, но в любом случае пробовать нужно.

    «Для улучшения положения в Узбекистане нам в любом случае необходимо сотрудничество и согласие власти, и сейчас мы впервые получаем возможность говорить с ними – цель пикета достигнута», – говорит Мутабар.

    По словам коллег правозащитницы, следивших за переговорами, длившимися более суток и закончившимися заключением договора с адвокатской конторой и появлением прямой связи с Ташкентом, – это большое достижение Мутабар Таджибаевой, как и признание, которое она получает от власти Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Внешняя политика Узбекистана, Узбекистан
    Теги: визит Мирзиёева во Францию Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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