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    Разрешение на пикет в Париже в день визита Шавката Мирзиёева получено

    Активисты из Узбекистана получили разрешение на проведение пикета в политическом центре Парижа 9 октября, в день визита во Францию президента РУз Шавката Мирзиёева.

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    Разрешение на проведение манифестации в Париже 9 октября; фото: «Клуб пламенных сердец»

    Префектура полиции Парижа разрешила «Клубу пламенных сердец», основателем которого является правозащитница Мутабар Таджибаева, провести манифестацию во французской столице по время визита в страну 9 октября президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    Местом проведения акции была названа площадь у церкви Сент-Огюстен, на углу авеню Сезар Кер и улицы Лаборд.

    Это место, расположенное в 8-м округе Парижа, считается политическим центром Франции. Рядом расположены Елисейский дворец, Министерство внутренних дел, Триумфальная арка и другие известные на весь мир достопримечательности столицы Франции.

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    Мутабар Таджибаева и Башорат Эшова у префектуры полиции Парижа; фото: «Клуб пламенных сердец»

    Мутабар Таджибаева, будучи организатором акции, подчеркивает, что планируемый пикет – это попытка наладить диалог с президентом Мирзиёевым, привлечь его внимание к вопросам, которые пока не находят решения в Узбекистане.

    «Мы хотели бы не стоять на улице, а встретиться с Мирзиёевым, – говорит Таджибаева, – но, поскольку такая возможность нам вряд ли представится, мы проведем пикет».

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    Улугбек Эшов был казнен в Узбекистане, где он похоронен и похоронен ли — семья не знает…

    По словам правозащитницы, она и ее коллеги намерены призвать Шавката Мирзиёева предпринять следующие шаги:

    1. Разрешить вернуться в Узбекистан из изгнания политическим диссидентам и журналистам;
    2. Отменить указ первого президента РУз Ислама Каримова о лишении их гражданства от 2014 года;
    3. Расследовать случаи исчезновения людей в 90-е и 2000-е годы;
    4. Вернуть добрую память о тех, кто был казнен в Узбекистане по приговору о смертной казни;
    5. Прекратить фабрикацию уголовных дел и травлю неугодных, как это случилось недавно с наманганским депутатом Олимджаном Тухтаназаровым.

    Вместе с Мутабар в Париже на пикет выйдет мать и активистка из Узбекистана Башорат Эшова.

    Ее сын Улугбек Эшов был приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

    Но мать долго не могла поверить в случившееся и жила надеждой, что Улугбек жив, что людей в Узбекистане не казнят, а вывозят на секретный остров.

    Родные смертников в Узбекистане не имеют права ни увидеть тело сына, ни узнать, где он похоронен. И это является невероятной пыткой, длящейся всю жизнь, говорит Башорат.

    Источник:Ц-1
    Темы: Внешняя политика Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: визит Мирзиёева во Францию Шавкат Мирзиеев
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