Узбекистан: каждый пятый живет за счет денежных переводов

Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» представил соцопрос населения Узбекистана, не вписывающийся в заявления руководства страны.

Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» представил результаты социального опроса о миграционных процессах в Узбекистане.

Всего было опрошено 1100 совершеннолетних жителей Узбекистана, проживающих во всех регионах страны. Респонденты из сельской местности и городов составили гендерный паритет, пишет Газета.Уз.

На вопрос, есть ли у респондентов желание покинуть Узбекистан, утвердительно ответили 1,5%, еще 1,4% затруднились с ответом.

Об эмиграции больше думают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Что примечательно, почти треть опрошенных славянского происхождения заявили о желании уехать из Узбекистана навсегда. Причины такого желания не называются.

Главным направлением для миграции остается Россия (43,8%). В США мечтают переехать почти 15% из этого числа, в Западную Европу – почти 19%.

Не нужен нам берег турецкий

Две трети респондентов, думающих о переезде в другую страну, готовы остаться в Узбекистане в случае достойной оплаты труда. Остальные твердо намерены навсегда уехать из страны.

32% рады за родственников, проживающих за границей. При этом каждый пятый регулярно получает материальную помощь от близких людей за рубежом.

В перерасчете на число жителей страны – это шесть с лишним миллионов. И только 7% участников опроса признались, что имеют близких родственников за пределами Узбекистана.

Социологи уверяют, что большинство представителей титульной нации с сожалением относятся к тому факту, что их родственники живут на чужбине, и осуждают эмиграцию.

Трудовая миграция – выбор ленивых

Почти 10% хотели бы выехать на работу за границу. Наибольшей популярностью среди потенциальных трудовых мигрантов пользуются сфера услуг, транспорт и строительство. Главные направления миграции: Россия (53%), Южная Корея (18%), США (13%).

Половина опрошенных планирует купить недвижимость или автомобиль на заработанные деньги, четверть – сыграть свадьбу, оплатить учебу детям и решить «острую бытовую проблему».

Социологи даже представили портрет трудового мигранта из Узбекистана.

Это мужчина или женщина средних лет со средним образованием, относящие себя к низшему социальному слою. Главный вывод социологов из «Ижтимоий фикр» заключается в том, что трудовые мигранты из Узбекистана стремятся к «быстрому заработку, не требующему квалификации и особых усилий».

В переводе с канцелярского языка трудовые мигранты – это ленивые необразованные люди с большими амбициями.

Вызывает оптимизм, что государственные социологи начали приводить реальные итоги опросов.

Опросы стали ближе к людям

При прежнем президенте страны – Исламе Каримове Центр изучения общественного мнения был известен тем, что публиковал опросы, согласно которым 99% узбекистанцев уверены в великом будущем страны и довольны условиями для жизни.

Однако при нынешнем главе государства – Шавкате Мирзиёеве показатели удовлетворенности стали плавно падать, а социологические опросы – больше походить на правду.

В июне 2017 года «Ижтимоий фикр» опубликовал опрос, согласно которому больше половины граждан страны испытывают проблемы с питьевой водой, 70% не имеют доступа к централизованному отоплению, а рейтинг одобрения работы органов внутренних дел достиг 76%.

Тем не менее государственные социологи остаются верны себе, не опрашивая соотечественников о причинах неудовлетворительной социальной политики. Более того, по старой привычке они называют трудовых мигрантов чуть ли не лентяями, бегущими за границу в «поисках легкого заработка».

В 2013 году такой нелестной оценки мигранты удостоились от Ислама Каримова, который был раздосадован тем, что «узбеки позорят родину», работая на чужбине. Первый президент страны недоумевал, почему миллионы соотечественников едут за границу на фоне «экономического благополучия» Узбекистана.

Мирзиёев, напротив, поощряет трудовую миграцию. В рамках визита в Россию в апреле 2017 года президент подписал пакет соответствующих соглашений, дающих соотечественникам-мигрантам больше юридических и социальных гарантий.

По данным Банка России, за 2016 год денежные переводы физических лиц в Узбекистан превысили 2,7 млрд долларов.