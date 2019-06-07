Узбекистан: восшествие во власть «новых дочек» президента

В публичное пространство РУз вышли дочери президента Шавката Мирзиёева. Занимая не самые ключевые посты, они затмевают своих начальников, ясно указывая, кто босс.

После смены власти в Узбекистане понадобилось чуть больше двух лет, чтобы в публичном и медийном пространстве страны снова засверкали фигуры дочерей главы государства.

Но, если Гульнара и Лола, дочери первого президента Ислама Каримова, несмотря на поздние титулы послов, в основном были заняты в сфере культуры, благотворительности и моды, то новые «дочки страны» – Саида и Шахноза Мирзиёевы – одним махом оказались в системе государственного управления.

Старшая дочь президента – Саида Мирзиёева – в середине апреля была назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз.

Младшая – Шахноза Мирзиёева – с января прошлого года занимает должность заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития Министерства дошкольного образования (МДО) РУз.

Непотизм — традиция Узбекистана

При этом неизвестно, каким опытом работы обладают молодые чиновницы, какое у них образование. До вступления их отца в должность президента РУз общественность ничего не слышала о них, не знала ни о роде занятий, ни об успехах и достижениях дочерей лидера государства.

Сами Саида и Шахноза на редких фотографиях в соцсетях изображали из себя просто красивых девушек, занятых исключительно собой и своими семьями, политика и проблемы страны, казалось, были от них далеки.

Тем не менее сегодня уже очевидно, что в Узбекистане продолжилась традиция влиятельных дочерей президента, получающих власть и право на нее по факту рождения.

Сестры Мирзиёевы пока демонстрируют сугубо деловой имидж: реформаторы, защитницы простого народа, толковые и скромные.

Но, несмотря на всю скромность, особенно внешнюю (закрытые до подбородка платья, полюбившиеся особенно Саиде блузки с воротником-бантом), на любом мероприятии с их участием понятно, кто находится в центре внимания, перед кем все отчитываются, за кем последнее слово.

Заместитель директора над министрами

Саида Мирзиёева, несмотря на занимаемую менее двух месяцев должность лишь заместителя директора агентства по связям с общественностью и СМИ при Администрации президента, похоже, имеет неограниченные полномочия и право «перескакивать» из одной области государственного управления в другую.

28 мая она приняла участие на конференции в Ташкенте «Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере СМИ».

Выступая там, Мирзиёева открыто пригрозила руководителям министерств и ведомств, а также хокимиятов всех уровней страны, что если они хотят оставаться на своих постах, то должны наладить работу своих пресс-служб и связь со СМИ.

До сих пор ни один чиновник или руководитель какого бы то ни было ведомства в Узбекистане не давал публичной оценки работе своих коллег в подобном критическом ключе, а тем более не угрожал им. Это всегда было прерогативой президента страны.

Находившийся рядом с Саидой ее непосредственный начальник – директор агентства Комил Алламжонов слушал выступление своего зама с озабоченным выражением лица. При этом он совсем не походил на шефа.

Отмена школьной формы

Несколькими днями позже, 31 мая, Саида Мирзиёева сообщила со своей страницы в Facebook о временной приостановке введения в стране школьной формы единого образца, что планировалось сделать уже в этом году согласно постановлению Кабинета министров.

«Вчера вместе с зарубежными экспертами обсудили эффективную реализацию «Пяти инициатив» президента. Поговорили о стратегических направлениях проекта, зарубежном опыте и его использовании», – делилась Саида на Facebook.

«В ходе изучений мы наблюдали, что отдельные школы находятся в тяжелых условиях, многие из них нуждаются в ремонте, ощущается нехватка учебников, книги очень низкого качества, в некоторых школах дети учатся в три смены», – отмечала дочь главы государства.

А затем она сообщила, что до тех пор, пока имеющиеся недостатки не будут устранены, требовать обязательную форму преждевременно.

«Одним словом – сперва условия, потом требования», – установила старшая дочь президента.

Между тем предложение о введении единой школьной формы – это инициатива ее отца, с которой он выступил еще в августе 2017 года, когда говорил о недопустимости ситуаций, чтобы ученики оценивали друг друга по одежде и на этой основе возникали конфликты.

Прием отчетов

Одним же из первых выходов в свет Саиды Мирзиёевой после нового назначения был Букинский район Ташкентской области.

20 апреля она встретилась там с членами рабочих групп по реализации проекта «Пяти инициатив» своего отца, обсудила с ними результативность работы, предстоящие задачи, разработку стратегического плана.

На странице Facebook были опубликованы фото, на которых Саида, набросив на плечи плащ бежевого цвета, с начальственным видом слушает доклады неких людей.

При этом ни сам ее прямой начальник, ни кто-то другой из присутствовавших на встрече, смиренно склонивших перед ней головы, не задал вопрос: «А при чем тут она?»

История приобрела дальнейшее развитие, когда Мирзиёева в Facebook рассказала о своей поездке, назвав школы основой инициатив, выдвинутых ее отцом. Тогда же она добавила, что с радостью выслушает мнения и предложения граждан.

Министерства занялись…

В мае Саида подвела своеобразный итог этого диалога. На его основании она определила круг важнейших проблем отечественных школ.

Это неудовлетворительное состояние зданий образовательных учреждений на селе; принудительные работы для школьников и учителей; недостаточное количество квалифицированных специалистов и излишняя загруженность их отчетной документацией;

нехватка предметов, развивающих индивидуальные таланты каждого ребенка; проблема с компьютерными классами и Интернетом.

«Соответствующие министерства уже занимаются решением этих задач. Здесь я бы хотела отметить, что решение таких важных для общества вопросов потребует определенного времени, ресурсов, экспертного обсуждения, подготовки необходимой документации и, конечно же, активного участия и немного инициативы от каждого из нас», – написала в своем посте Мирзиёева.

Похоже, без участия Саиды министерство бы не взялось за решение данных проблем.

Младшая дочка

Аналогичная ситуация и с младшей дочерью президента – Шахнозой.

Несмотря на то что свой пост заместителя начальника одного из управлений в МДО Шахноза занимает уже год, на публике она особо не появлялась.

Однако 4 апреля текущего года в Нукусе прошло открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром, созданного по ее инициативе.

На торжественной церемонии присутствовали чиновники высокого ранга: глава министерства Агриппина Шин, советник президента Абдужабар Абдувахитов, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, председатель Верховного совета Республики Каракалпакстан Муса Эрниязов, заместитель министра здравоохранения Элмира Баситханова и даже глава УзАПИ Комил Алламжонов, то есть люди, занимающие должности намного выше, чем заместитель начальника управления, тем не менее все внимание присутствующих было приковано именно к дочери президента.

Все лавры достались ей и 1 июня, когда МДО устроило праздник для возвращенных из Сирии семей воевавших там узбекистанцев.

В присутствии своего непосредственного руководителя именно Шахноза говорила от имени государства, пообещав предоставить защиту каждому ребенку, вне зависимости от того, где он был рожден и откуда прибыл, а также оказать психологическую и социальную помощь самим матерям.

А СМИ Узбекистана опубликовали фото Шахнозы, милой и доброй, где она приседает, чтобы улыбнуться в лицо ребенку, пожать его ручку.

Ничего не напоминает? Гульнару, которая заседала на конференциях, Лолу, смиренно приседающую, чтобы обнять сироту…