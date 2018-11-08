Узбекистан вынес приговор группе бывших высокопоставленных сотрудников СНБ

Военная коллегия Верховного суда РУз приговорила к срокам от 6 до 16 лет бывших руководителей СНБ, среди них – экс-заместители председателя службы Шухрат Ташпулатов и Хает Шарифходжаев.

Как стало известно Ц-1 от адвоката одного из осужденных бывших руководителей Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ), приговор Военной коллегии Верховного суда РУз был озвучен 25 октября.

В настоящее время все 13 осужденных, среди которых – бывшие руководители СНБ Узбекистана, сотрудники прокуратуры, МВД и предприниматели, получили на руки приговоры суда, а также материалы уголовных дел для изучения.

Как рассказывает адвокат, среди осужденных – заместители председателя СНБ полковник Шухрат Ташпулатов и генерал-майор Хает Шарифходжаев, начальник Следственного управления СНБ полковник Нодир Туракулов, следователь Следственного управления Сурхандарьинского областного управления СНБ подполковник Эргашев, следователь Сурхандарьинской областной прокуратуры Шерали Ахмедов, заместитель начальника УВД Сурхандарьинской области полковник Назаров.

Одновременно был зачитан приговор в отношении шестерых предпринимателей.

«Все были приговорены к срокам лишения свободы от 6,5 до 14 лет», – говорит Ц-1 адвокат.

На суде звучали обвинения по таким статьям Уголовного кодекса РУз: «Мошенничество», «Вымогательство», «Уклонение от уплаты налогов и других платежей», «Злоупотребление властью или должностными полномочиями», «Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», «Привлечение невиновного к ответственности», «Применение пыток», «Организация преступного сообщества», «Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти».

Известно, что генерал-майор Хает Шарифходжаев был осужден на 6,5 года лишения свободы, причем это его второй срок, но какой приговор ему был вынесен на первом суде, на данный момент остается неизвестным.

В отношении нескольких осужденных лиц, среди которых – Нодир Туракулов, следствие продолжается по другим эпизодам уголовного дела: изнасилование, убийство и т. д.

По сведениям, имеющимся у Ц-1, бывший первый заместитель председателя СНБ Шухрат Гуламов ранее был приговорен к пожизненному заключению и отбывает срок в Бекабадской колонии.