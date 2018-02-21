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    Узбекистан занижает реальные показатели младенческой смертности

    Госстат Узбекистана занизил реальные показатели младенческой смертности на 23%. Такие данные подтверждает доклад Детского фонда ООН.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Узбекистан занимает 71-е место среди 184 стран по показателям младенческой смертности. Такие данные приводятся в докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном 20 февраля.

    Коэффициент младенческой смертности в Узбекистане достигает 13,8 промилле на одну тысячу новорожденных детей. В среднем, в стране погибает один ребенок из 72 в возрасте до одного года. Данные приводятся за 2016 год.

    Соседями Узбекистана в рейтинге младенческой смертности являются Гватемала, Алжир и Индонезия. Из стран Центральной Азии хуже ситуация обстоит в Таджикистане, где умирает каждый 50-й ребенок, а также в Туркменистане с коэффициентом 1 к 45.

    Казахстан в докладе занимает 120-е место. В этой республике погибает один ребенок из 161. Кыргызстан расположился на 79-й позиции – 1 к 86.

    Лучшие показатели на постсоветском пространстве демонстрируют Республика Беларусь и Эстония – 174-е и 179-е места соответственно; худший принадлежит Азербайджану (60-е место: 1 к 55).

    Первое место рейтинга уверенно занимает Пакистан, где погибает каждый 22-й ребенок. В Японии врачи не спасают одного из 1111 младенцев.

    Официальные показатели ниже

    Согласно данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, коэффициент детской смертности по итогам 2016 года составил 10,5 промилле и продолжил динамику падения. Основными причинами младенческой смертности Госстат называет болезненные состояния, возникающие в перинатальном периоде, заболевания органов дыхания, врожденные аномалии, инфекционные болезни и несчастные случаи, пишет «Спутник» со ссылкой на ведомство.

    Комитет по статистике отмечает снижение почти на 10% показателей младенческой смертности относительно 2015 года. Этого якобы удалось добиться благодаря государственной программе «Год здоровой матери и ребенка», на которую в 2016 году было выделено 8 трлн сумов (1,23 млрд долларов по тогдашнему «черному курсу»).

    Официальные данные по младенческой смертности ниже показателей, предоставленных в докладе ООН, на 23%.

    Цифры Госстата Узбекистана и международных экспертов разнятся далеко не в первый раз. Официальный Ташкент долгое время сознательно завышал экономические, социальные показатели для улучшения имиджа республики на мировой арене, повышения инвестиционной привлекательности и удовлетворения гордыни первых лиц государства.

    Приближенные к реальности статистические цифры стали появляться в 2017 году. Это связывают с реформами, инициированными новым руководством страны.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии
    Теги: детское здоровье ООН
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