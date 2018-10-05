Самаркандская школа ждет установки светофора на смертельной трассе

Директор школы № 46 в Булунгурском районе Самаркандской области сам встречает школьников и переходит с ними дорогу – это единственный способ уберечь их от смерти под колесами.

«Что изменилось в вашей школе?» – звучит вопрос Ц-1.

«Абсолютно ничего не изменилось, ГАИ ничего не предприняла», – отвечает директор школы № 46 в Булунгурском районе Самаркандской области Умар Хайдаров.

Не дождавшись помощи от ГАИ, директор теперь лично выходит на улицу, чтобы встретить детей, идущих в школу, а затем точно так же организует их проводы домой.

Что еще придумала школа – это повесить красный флаг у «зебры» напротив школы, чтобы хоть как-то привлечь внимание несущихся на всех скоростях водителей по трассе «Ташкент – Самарканд».

Хайдаров добавляет, что иногда вместе с ним у школы дежурит сотрудник автоинспекции, но до установки на трассе светофора по требованию и видеокамеры, которые могли ли бы обезопасить пешеходов, дело не доходит.

Из-за отсутствия светофора, как ранее рассказывал Ц-1, под колесами автомобилей ежегодно гибнет как минимум один ученик 46-й школы. Здание среднего учебного заведения расположено прямо у трассы, на которой нанесена пешеходная «зебра», но автомобилисты ее практически игнорируют.

В ноябре 2017 года машина насмерть сбила старшеклассника – 16-летного Мухаммада Ризо Мансурова.

А три месяца назад, в июне 2018 года, погиб учитель математики из 23-й школы, пришедший к коллегам на экзамены. Он переходил дорогу строго по пешеходный «зебре», и здесь его настиг какой-то лихач.

На трассе гибнут и жители ближайшего поселка, рассказывала Ц-1 пенсионерка Марьям. В августе, по ее словам, машина сбила насмерть ее соседа, 55-летнего Гайбулло.

Корреспондент Ц-1 попытался получить комментарий от властей Самаркандской области и руководства ГАИ.

В Самаркандской областной ГАИ первым делом спросили, где находится 46-я школа – в райцентре или на трассе?

Услышав, что на трассе, сообщили, что этим вопросом занимается инспектор – майор по имени Холджигат, и дали его номер телефона, который оказался неверным.

Пришлось связываться с Самаркандской областной ГАИ еще раз. Там заверили, что майор перезвонит нам. Но так никто и не перезвонил.

Представитель областной ГАИ во время беседы также сказал, что теперь правила изменились, и светофорами должен заниматься хокимият.

Федеральная трасса М-39

Позвонили в хокимият Булунгурского района, там сообщили, что светофорами занимается заместитель хокима Роббимкул Холжиметов.

Холжиметов, в свою очередь, сообщил по телефону, что он человек новый, в этой должности всего один месяц и никаких правил насчет установки светофоров не знает.

Правда, замхокима, когда ему позвонили на следующий день, сказал, что уже разобрался в этом вопросе, нашел письмо директора 46-й школы, везде позвонил.

«Это федеральная трасса М-39, и поэтому вопрос установки светофора должен решаться на федеральном уровне, мы ждем команду от ГАИ», – уточнил Холжиметов, почему-то признав Узбекистан федерацией.

Ц-1 продолжит следить за судьбой школы № 46 в Булунгурском районе и безопасностью детей, а также других его жителей.