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    Школа, дети и смертельная трасса Ташкент – Самарканд

    Старшеклассник и учитель математики – последние жертвы на трассе Ташкент – Самарканд, сбитые автомобилистами у школы № 46 Булунгурского района Самаркандской области РУз.

    Дети идут в школу № 46 в Булунгурском районе Самаркандской области РУз; фото: Ц-1
    Дети идут в школу № 46 в Булунгурском районе Самаркандской области РУз; фото: Ц-1

    Жители Булунгурского района Самаркандской области Узбекистана опасаются водить детей в среднюю школу № 46. Она располагается прямо у скоростной трассы Ташкент – Самарканд, где каждый год гибнет как минимум один школьник.

    При этом, как рассказывают Ц-1 жители района, жертвой автомобилистов становятся и взрослые – родители детей, учителя, просто жители.

    Причина в том, что водители мчатся на всех газах, не снижая скорости на «зебре», расположенной на дорожном участке возле школы.

    Корреспондент Ц-1 отправил в Булунгурский район, чтобы узнать, насколько опасно учиться, работать и приходить в гости в школу № 46.

    ГАИ мер не принимает

    Директор школы Умар Хайдаров с ходу подтверждает недавнюю гибель только двух человек.

    В ноябре 2017 года машина насмерть сбила старшеклассника – 16-летного Мухаммада Ризо Мансурова.

    А два месяца назад, в июне 2018 года, погиб учитель математики из 23-й школы, пришедший к коллегам на экзамены. Он переходил дорогу строго по пешеходный «зебре», и здесь его настиг какой-то лихач.

    Школьник с трудом успевает перебежать дорогу; фото: Ц-1
    Школьник с трудом успевает перебежать дорогу; фото: Ц-1

    «Мы не раз писали в милицию об аварийной ситуации, сложившейся возле школы, – говорит Хайдаров. – Но нам все время только обещают поставить светофор с видеокамерой».

    По словам директора, неподалеку стоит радар ГАИ, правда, толку от него нет: машины все равно не тормозят возле знаков, огранивающих скорость до 50 километров.

    У Хайдарова еще одна проблема: за школой проходит железная дорога. И директор, опасаясь за своих учеников, мечтает о том, чтобы там поставили забор.

    Школа № 46 представляет собой трехэтажное здание, отгороженное от трассы прочным бетонным забором, вдоль которого тянется длинный тротуар, – именно по нему и ходят школьники. Правда, местами этот тротуар разбит и оставляет желать лучшего.

    Фасад школы № 46 - он выходит прямо на трассу; фото: Ц-1
    Фасад школы № 46 — он выходит прямо на трассу; фото: Ц-1

    Это еще одна беда директора Хайдарова. Он мечтает, чтобы власти покрыли тротуар хорошим асфальтом.

    Разбитый тротуар у школы требует ремонта; фото: Ц-1
    Разбитый тротуар у школы требует ремонта; фото: Ц-1

    «Нехорошая» дорога

    Переходить дорогу на другую сторону действительно рискованно: никому из водителей не приходит в голову не то что притормозить возле пешеходной «зебры», но даже просто сбросить скорость.

    Беседуем с пенсионеркой по имени Марьям, которая живет в доме напротив школы. Она сообщает, что жертвой трассы нередко становятся и ее соседи.

    По словам Марьям, в августе этого года на дороге задавили 55-летнего соседа по имени Гайбулло.

    Отправляемся к противоположенной стороне школы, которая находится довольно далеко от железной дороги: до нее примерно 600 метров.

    Железная дорога позади школы № 46; фото: Ц-1
    Железная дорога позади школы № 46; фото: Ц-1

    Но дети есть дети, и наверняка мальчишки бегают туда посмотреть, как мимо проезжает скоростной поезд «Афросияб».

    А рядом с железнодорожным полотном находится кишлак, откуда, вероятно, дети тоже ходят в 46-ю школу…

    Главное — светофор с камерой!

    В этом кишлаке встречаем аксакала лет 70. Он свое имя называть не хочет, но сообщает, что раньше на железной дороге нередко сбивали людей, в том числе и школьников.

    Однако после того, как несколько лет назад железнодорожники перегородили рельсы длинной оградой в виде проволочной сетки, количество ДТП резко сократилось.

    Переезд огражден сеточным забором, но перемахнуть через него детям ничего не стоит; фото: Ц-1
    Переезд огражден сеточным забором, но перемахнуть через него детям ничего не стоит; фото: Ц-1

    Но проволочная ограда невысокая, метра полтора, и мальчишкам ничего не стоит ее перелезть, поэтому властям необходимо прислушаться к словам директора Хайдарова: поставить со стороны школы высокий бетонный забор.

    И таким же забором, неверное, следовало бы огородить и тротуар возле школы от жутковатой и автотрассы Ташкент – Самарканд.

    А главное – установить там светофор с видеокамерой.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Дети и права ребенка
    Теги: дети в Узбекистане дороги в Узбекистане Самаркандская область Узбекистан
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