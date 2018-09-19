Школа, дети и смертельная трасса Ташкент – Самарканд

Старшеклассник и учитель математики – последние жертвы на трассе Ташкент – Самарканд, сбитые автомобилистами у школы № 46 Булунгурского района Самаркандской области РУз.

Жители Булунгурского района Самаркандской области Узбекистана опасаются водить детей в среднюю школу № 46. Она располагается прямо у скоростной трассы Ташкент – Самарканд, где каждый год гибнет как минимум один школьник.

При этом, как рассказывают Ц-1 жители района, жертвой автомобилистов становятся и взрослые – родители детей, учителя, просто жители.

Причина в том, что водители мчатся на всех газах, не снижая скорости на «зебре», расположенной на дорожном участке возле школы.

Корреспондент Ц-1 отправил в Булунгурский район, чтобы узнать, насколько опасно учиться, работать и приходить в гости в школу № 46.

ГАИ мер не принимает

Директор школы Умар Хайдаров с ходу подтверждает недавнюю гибель только двух человек.

В ноябре 2017 года машина насмерть сбила старшеклассника – 16-летного Мухаммада Ризо Мансурова.

А два месяца назад, в июне 2018 года, погиб учитель математики из 23-й школы, пришедший к коллегам на экзамены. Он переходил дорогу строго по пешеходный «зебре», и здесь его настиг какой-то лихач.

«Мы не раз писали в милицию об аварийной ситуации, сложившейся возле школы, – говорит Хайдаров. – Но нам все время только обещают поставить светофор с видеокамерой».

По словам директора, неподалеку стоит радар ГАИ, правда, толку от него нет: машины все равно не тормозят возле знаков, огранивающих скорость до 50 километров.

У Хайдарова еще одна проблема: за школой проходит железная дорога. И директор, опасаясь за своих учеников, мечтает о том, чтобы там поставили забор.

Школа № 46 представляет собой трехэтажное здание, отгороженное от трассы прочным бетонным забором, вдоль которого тянется длинный тротуар, – именно по нему и ходят школьники. Правда, местами этот тротуар разбит и оставляет желать лучшего.

Это еще одна беда директора Хайдарова. Он мечтает, чтобы власти покрыли тротуар хорошим асфальтом.

«Нехорошая» дорога

Переходить дорогу на другую сторону действительно рискованно: никому из водителей не приходит в голову не то что притормозить возле пешеходной «зебры», но даже просто сбросить скорость.

Беседуем с пенсионеркой по имени Марьям, которая живет в доме напротив школы. Она сообщает, что жертвой трассы нередко становятся и ее соседи.

По словам Марьям, в августе этого года на дороге задавили 55-летнего соседа по имени Гайбулло.

Отправляемся к противоположенной стороне школы, которая находится довольно далеко от железной дороги: до нее примерно 600 метров.

Но дети есть дети, и наверняка мальчишки бегают туда посмотреть, как мимо проезжает скоростной поезд «Афросияб».

А рядом с железнодорожным полотном находится кишлак, откуда, вероятно, дети тоже ходят в 46-ю школу…

Главное — светофор с камерой!

В этом кишлаке встречаем аксакала лет 70. Он свое имя называть не хочет, но сообщает, что раньше на железной дороге нередко сбивали людей, в том числе и школьников.

Однако после того, как несколько лет назад железнодорожники перегородили рельсы длинной оградой в виде проволочной сетки, количество ДТП резко сократилось.

Но проволочная ограда невысокая, метра полтора, и мальчишкам ничего не стоит ее перелезть, поэтому властям необходимо прислушаться к словам директора Хайдарова: поставить со стороны школы высокий бетонный забор.

И таким же забором, неверное, следовало бы огородить и тротуар возле школы от жутковатой и автотрассы Ташкент – Самарканд.

А главное – установить там светофор с видеокамерой.