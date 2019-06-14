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    Узбекистанская пресса публикует подробности дела против Юсупова

    Кто он – Саид-Абдулазиз Юсупов? Иммигрант в Канаде Исмат Хушев считает арест журналиста угрозой себе, реформам в стране и президенту Шавкату Мирзиёеву, а Генпрокуратура РУз рассказывает о предъявленных ему обвинениях.

    Саид-Абдулазиз Юсупов; фото: xabar.uz
    Саид-Абдулазиз Юсупов; фото: xabar.uz

    Информационный сайт «Хабар.уз» накануне со ссылкой на Генпрокуратуру страны опубликовал сообщение о подробностях уголовного дела, возбужденного против Саида-Абдулазиза Юсупова.

    Журналист и директор Фонда поддержки и развития печатных СМИ и агентств РУз, известный во многом лишь тем, что написал хвалебную книгу о президенте Шавкате Мирзиёеве, Юсупов с 10 мая находится под арестом в СИЗО Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

    «Хабар.уз» сообщает, что согласно информации, полученной от руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Сурайё Рахмановой, Юсупов обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан – «Мошенничество в особо крупном размере».

    Ранее сообщалось, что «мошеннические дела» он проворачивал, представляясь своим жертвам сотрудником СГБ Узбекистана. Как следует из материалов предварительного расследования:

    «С. Юсупов мошенническим путем:

    – обманув гражданина А. А., для осуществления совместного бизнес-проекта через граждан Д. С. и А. Д. получил от него 4 тысячи долларов США;

    – уверив Ж. Д. в том, что поставит ему оборудование для производства кондитерских изделий, получил от последнего 15 тысяч долларов США;

    – получил от Б. Я. 35 тысяч долларов за поступление его дочери на учебу в Ташкентский государственный юридический университет;

    – войдя в доверие к Д. С. и пообещав тому доставить необходимое для производства кирпича оборудование, получил с него 28 тысяч долларов США;

    – войдя в доверие к К. С., получил с него 15 тысяч долларов США;

    – войдя в доверие к В. С., получил от него 2 тысячи долларов США.

    Короче говоря, на протяжении 2013–2017 годов Юсупов путем мошенничества получил от шестерых граждан в общей сложности 160 тысяч долларов США, из которых 2300 долларов вернул потерпевшим, а оставшиеся 157 700 долларов США использовал в своих целях».

    Мать арестованного журналиста Джамиля Бакаева и руководитель Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева в последние недели проводили в Ташкенте акции протеста. Они заявляли, что Юсупов не совершал преступлений, а под арестом подвергается пыткам.

    Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры РУз на этот счет заявила: «…сейчас в различных социальных сетях родственники и отдельные издания стремятся придать аресту Юсупова политическую окраску. Необходимо категорически заявить, что его арест связан только с экономическими преступлениями».

    Кроме того, было отмечено, что 8 июня Генеральной прокуратурой при участии защитника А. Шаймардонова проведено медицинское обследование Юсупова с привлечением специалистов-медиков.

    «В ходе обследования на теле обвиняемого никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было», – утверждает Генпрокуратура РУз.

    Источник:Ц-1
    Темы: Саид-Абдулазиз Юсупов
    Теги: Генеральная прокуратура Узбекистана Саид-Абдулазиз Юсупов
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